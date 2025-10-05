F1 | GP Singapore: Russell e Mercedes padroni della notte

George Russell ha dominato il Gran Premio di Singapore, chiudendo così un weekend perfetto per il il britannico e per Mercedes, che hanno confermato competitività su uno dei tracciati più difficili della stagione. Quarta posizione per Kimi Antonelli.

Dall'errore di venerdì al trionfo: il weekend perfetto di Russell

Dall'incidente nelle prove libere alla vittoria incontrastata nel Gran Premio di Singapore: il weekend di George Russell è stato semplicemente perfetto. Dopo l'errore di venerdì, Russell ha messo in mostra tutto il suo potenziale nelle qualifiche, conquistando la pole position con un giro impeccabile. L'incidente nelle libere sembrava aver segnato il weekend del britannico, ma George Russell ha reagito con calma e determinazione, dimostrando maturità. In gara, il britannico ha dominato dal primo all'ultimo giro, mostrando grande superiorità rispetto ai suoi avversari. Russell ha gestito il Gran Premio con grande freddezza: ritmo costante e gestione delle gomme perfetta, in una delle piste più esigenti del calendario. Quello di Singapore è un trionfo che conferma il talento cristallino di George Russell: un pilota che in questa stagione sta trovando la sua dimensione in Formula 1.

Dopo la vittoria, George Russell si è espresso così: "É veramente fantastico, specialmente dopo quello che era successo un paio di anni fa. Li avevo sprecato un'opportunità, ma abbiamo più che compensato oggi. Sono davvero molto grato al team, hanno fatto un lavoro fantastico per tutto il weekend. Non sappiamo davvero da dove sia arrivata questa performance, ma siamo molto contenti".

Weekend positivo per Mercedes: Antonelli impressiona

É stato un weekend positivo per Mercedes che ha giocato un ruolo fondamentale nel successo. La monoposto si è dimostrata competitiva e bilanciata su un tracciato come quello di Marina Bay dove avrebbe dovuto fare fatica a causa del caldo. É da evidenziare l'ottimo lavoro della squadra che è stato impeccabile, con una strategia e dei pit stop perfetti. Anche Kimi Antonelli è stato protagonista di una buona gara, nella quale ha dato prova di grande maturità. Alla sua prima volta su questo circuito, l'italiano ha chiuso in quarta posizione, portando a termine una prestazione solida.

Al termine della gara, Kimi Antonelli ha commentato così la sua gara: “Il passo era molto buono, perchè anche gli unici giri che ho fatto in aria pulita eravamo molto veloci. Anche con le hard abbiamo fatto subito il giro veloce, eravamo molto veloci. Quindi, per le prossime gare, bisognerà solo partire più avanti”.

Giulia Pea