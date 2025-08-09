Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 09/10 agosto

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista assoluto il DTM al Nurburgring in un fine settimana con poca attività in pista. In Germania spazio anche all'ADAC GT4 che sarà in azione come sempre con due prove da sessanta minuti.

NB - le dirette delle gare del DTM non sono trasmesse su YouTube. Sono disponibili invece le qualifiche

Le dirette di sabato 09 agosto

9.25 | DTM Q1 - Nurburgring

16.00 | ADAC GT4 - Nurburgring race-1

17.25 | Prototype Cup - Nurburgring race-1

Le dirette di domenica 10 agosto

8.50 | DTM Q2 - Nurburgring

15.30| ADAC GT4 - Nurburgring race-2

16.30 | Prototype Cup - Nurburgring race-2