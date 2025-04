F1 | GP Arabia Saudita, FP1: sorpresa Gasly davanti a Norris e Leclerc

Il weekend del GP Arabia Saudita a Jeddah si apre con una sorpresa. A svettare davanti a tutti, infatti, è stato Pierre Gasly che con la sua Alpine è stato il più rapido in 1:29.239 precedendo per pochi millesimi la McLaren di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc.

GASLY IN GRANDE FORMA

Dopo i buoni risultati ottenuti in Bahrain è continuato pure in Arabia Saudita l'ottimo momento di forma per Pierre Gasly e per l'Alpine. La scuderia francese, in netta crescita GP dopo GP, è parsa fin da subito a proprio agio sul cittadino saudita svettando in cima alla lista dei tempi con Gasly. Certo, come ogni venerdì i tempi sono da prendere con le pinze ma l'impressione che ha lasciato la monoposto transalpina è sicuramente un buon viatico per il proseguo del weekend. Weekend che si preannuncia importantissimo per Lando Norris che, dopo il mezzo passaggio a vuoto di Sakhir, ha iniziato il fine settimana piazzando la sua McLaren in P2 e a pochissimi millesimi dalla vetta.

BENE FERRARI, RED BULL INDIETRO

Alle spalle del leader del Mondiale troviamo Charles Leclerc, a soli 70 millesimi da Gasly, con il monegasco che, però, è stato autore di un giro veloce non pulitissimo che lascia quindi in sospeso un giudizio sulla reale competitività della Rossa in Arabia saudita. Alle spalle del ferrarista, e poco più di un decimo dalla vetta, Oscar Piastri ha chiuso in P4 precedendo un ottimo Alexander Albon con la Williams, con il team di Groove che ha piazzato anche Carlos Sainz (6°) in top 10, con la Mercedes di George Russell tra di loro. Sessione difficile, invece, per Lewis Hamilton (8°), distante mezzo secondo abbondante dalla vetta, e per le due Red Bull di Max Verstappen (9°) e Yuki Tsunoda (10°), con l'olandese che via radio ha lamentato diversi problemi di guidabilità della sua vettura.

KIMI SOLO 13°

Appena fuori dalla top 10 Liam Lawson (11°) ha confermato il trend che lo vede piuttosto in palla nella giornata di venerdì, con il neozelandese che ha preceduto la Kick Sauber di Nico Hulkenberg (12°) e la Mercedes di Kimi Antonelli (13°) che in questa prima ora di attività ha preso le misure ad un tracciato ovviamente nuovo per lui a bordo di una vettura di Formula 1. A seguire il pilota italiano Fernando Alonso (14°), Isaac Hadjar (15°), Jack Doohan (16°), Lance Stroll (17°) e le due Haas di Oliver Bearman (18°) ed Esteban Ocon (19°), mentre Gabriel Bortoleto (20°) ha chiuso lo schieramento.

Credits: Account X Formula 1

Archiviate le FP1, si ritorna in pista per le FP2, alle ore 19 italiane, che chiuderanno il venerdì di Jeddah.

Vincenzo Buonpane