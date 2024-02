WorldSBK | Phillip Island, prima gara da dimenticare per Bautista

Nel primo round del WorldSBK 2024 a Phillip Island, l'inaspettato trionfo di Bulega ha segnato un'inversione di tendenza che ha lasciato intendere un possibile cambio di ciclo nel mondo delle corse su due ruote. Il campione del mondo in carica Álvaro Bautista ha cercato di dare il massimo, ma con risultati non all'altezza delle aspettative in questa prima gara australiana.

Álvaro Bautista: un quindicesimo posto amaro

Questa stagione potrebbe risultare molto imprevedibile a livello di risultati. Bulega ha mostrato una prestazione eccezionale. Sebbene Bautista e Razgatlioglu abbiano combattuto strenuamente nelle prime posizioni, Rea è apparso in difficoltà, trovandosi più indietro rispetto alla sua consueta posizione di vertice.

Nonostante i problemi e il peso aggiuntivo che doveva sopportare sulla moto, lo stesso Bautista è rimasto con l'ambizione di rimanere nelle posizioni più alte. Si è rapidamente inserito nel gruppo di testa, ma pian piano ha cominciato a perdere posizioni e una caduta alla curva 10 del quarto giro lo ha escluso dalla lotta, costringendolo a accontentarsi del quindicesimo posto e a guadagnare un solo punto.

Lo scenario sembra prendere un'altra svolta: dopo due campionati di Superbike all'insegna del dominio, la stagione qui a Phillip Island inizia in salita per Bautista. In un lato del box Ducati festeggia il rookie Nicolò Bulega; nell'altro consolano un Bautista che si è visto sfumare un buon risultato.

Molta l'attesa per la gara di domani

Con la vittoria di Bulega e il quindicesimo posto di Bautista, sarà interessante vedere come si comporteranno entrambi i piloti nelle gare di domani. Lo spagnolo sta già sentendo la pressione per il nuovo compagno di squadra?

La lesione a fine anno 2023 e il cambio di regolamento sul peso minimo moto-pilota potrebbero essere due fattori da non trascurare quando si analizza la prestazione odierna del campione del mondo in carica. Post-gara lo stesso Bautista ha dichiarato: "È veramente un peccato. Malgrado una superpole non eccellente sono partito molto bene. Forse è stata la miglior partenza della mia carriera. Il feeling era buono ed ero convinto di poter stare con il gruppo di testa. Purtroppo sono caduto ma ho comunque sfruttato il resto della gara per prepararmi al meglio per domani”.

Sebbene il pilota spagnolo abbia voglia di invertire la tendenza nelle prossime gare, è chiaro che il 2024 non sarà una passeggiata come i duelli a cui si erano abituati. Con la prima gara che ha già sconvolto le aspettative, il campionato del mondo di Superbike si prospetta intenso e dinamico, senza assenza di colpi di scena.

Claudia Barchiesi