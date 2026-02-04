WorldSBK | Ducati Aruba 2026: obiettivo titolo per Bulega e Lecuona

Ancora una volta, l'Auditorium Aruba di Ponte San Pietro in provincia di Bergamo è stato lo scenario dove Ducati ha presentato squadra e moto per la stagione WorldSBK 2026. Il team Aruba si è così svelato insieme alle due Panigale V4 R di Nicolò Bulega e di Iker Lecuona che, così come le GP26 della MotoGP, useranno i colori e temi volti a celebrare il Centenario della Casa di Borgo Panigale.

Tra una storia illustre da onorare e l'etichetta di favoriti

Un evento in cui si è posto l'accento sulla storia da celebrare sia di Ducati, che ha deciso di vestire anche le due Panigale V4 R con il Rosso Centenario e la doppia banda bianca (stavolta visibile di più sulla parte laterale della carena), sia di Aruba, che continua il suo sodalizio con il marchio italiano in Superbike per il 12° anno consecutivo.

Credits: Aruba.it Racing - Ducati

Un impegno molto significativo per il marchio, che vedrà le proprie Panigale favorite per il titolo data anche l'assenza del campione uscente Razgatlıoğlu. Anche se per Stefano Cecconi, team principal di Aruba.it Racing, non si devono fare grandi proclami:

Iniziamo questa nuova sfida con la consapevolezza di aver dato tutto fino all’ultima curva del 2025 e sapendo bene che la stagione che sta per iniziare sarà una prova comunque complessa. Il livello si alza e le aspettative pure, ma è proprio questo che ci stimola ad impegnarci sempre di più. Le condizioni meteo durante i test hanno purtroppo limitato il tempo in pista, sono però fiducioso che in Australia potremo portare a termine il nostro programma previsto ed essere pronti per il primo weekend. Ho grande fiducia nei nostri piloti: Nicolò ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per conquistare il titolo, Iker arriva con un grande bagaglio di esperienza, malgrado i suoi 26 anni, e sono sicuro che dimostrerà il suo valore quanto prima. Un grande in bocca al lupo a tutto il team, non vediamo l’ora di trasformare il lavoro fatto in risultati e dare soddisfazioni a tutti i Ducatisti.

Così come nella presentazione del team MotoGP, anche per la Superbike il CEO Claudio Domenicali ha fatto riferimento all'importante anniversario di Ducati come motivazione per fare bene e puntare a riportare a Borgo Panigale la corona piloti tra le derivate di serie:

Il 2026 è l’anno del nostro Centenario, un percorso lungo e appassionante che nel 1988 ha incrociato la nascita del Campionato Mondiale Superbike, dove Ducati è protagonista fin dalla prima edizione. Con 21 titoli Costruttori e 16 Piloti, siamo oggi la Casa più vincente della categoria. La Superbike è il campionato delle nostre supersportive più evolute, sviluppate stagione dopo stagione grazie all’esperienza maturata in pista. La nuova Panigale V4 R incarna questo percorso per essere ancora più competitiva nel Mondiale e permettere ai Ducatisti di vivere sensazioni da veri piloti. Per celebrare i 100 anni di storia, le moto sfoggiano la livrea Rosso Centenario, lo stesso colore celebrativo utilizzato anche in MotoGP. In questo cammino Aruba condivide una collaborazione che da dodici anni cresce grazie alla visione di Stefano Cecconi, professionista appassionato di motociclismo, e che oggi rappresenta un riferimento del nostro progetto sportivo. Affrontiamo questa stagione così importante con l’ambizione di confermarci protagonisti e di continuare a costruire una storia di cui siamo profondamente orgogliosi.

Bulega: “Per il campionato dobbiamo mettere tutto insieme”

Credits: Aruba.it Racing - Ducati

Passando la parola ai piloti, è innegabile come Nicolò Bulega sia al centro dell'attenzione di media e team. Il pilota di Montecchio Emilia è al suo terzo anno con la squadra ufficiale Ducati in WorldSBK e appare come il grande favorito per un titolo che l'anno scorso gli è sfuggito dopo aver lottato fino all'ultima gara del round finale di Jerez. Nonostante le grandi aspettative, l'italiano classe 1999 preferisce concentrarsi sulla necessità di completare il programma dei test e cominciare la stagione al meglio:

Sono davvero molto contento di iniziare la stagione: finalmente riprendiamo anche perché l’inverno è stato molto lungo. Purtroppo, il meteo non ci ha aiutato durante i test, e per questo non vedo l’ora di essere in Australia, con la speranza di trovare presto le giuste sensazioni con la squadra. Ma sono convinto che non tarderanno ad arrivare. Sono molto motivato e sicuro che possa essere una bella stagione. L’anno scorso abbiamo lottato per il titolo fino all’ultima gara. Dobbiamo cercare di mettere tutto insieme per provare a vincere il campionato.

Lecuona: “La più grande opportunità della mia carriera”

Grande attesa anche per il debutto di Iker Lecuona sulla Rossa di Borgo Panigale. Il pilota spagnolo di Valencia, arrivato alla corte di Ducati dopo 4 anni di alti e bassi con Honda, ha il compito non facile di sostituire Álvaro Bautista e di lottare per la sua prima vittoria ed un podio che ha raggiunto solo due volte con la Fireblade. Il classe 2000 è consapevole del salto in avanti che farà con la Panigale:

Sono molto felice di far parte di questa squadra: il miglior team con la migliore moto. E’ senza dubbio la più grande opportunità fino a questo momento nella mia carriera e per questo voglio ringraziare la mia famiglia, mia moglie, i miei amici, il mio manager e ovviamente Aruba Racing e Ducati per aver creduto in me. Vediamo cosa riusciremo a fare durante la stagione, come saremo in grado di migliorarci giorno dopo giorno. L’obiettivo è chiaro: metterci nelle condizioni di poter lottare per il titolo e cercare di vincerlo.

Andrea Mattavelli