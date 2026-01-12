Dakar 2026 | Moto, Stage 8: Benavides vince ancora e sale al comando

E’ ancora Luciano Benavides il protagonista dello Stage 8 della Dakar 2026. L’argentino di KTM ha colto oggi il suo secondo successo consecutivo riuscendo a scavalcare Daniel Sanders nella classifica generale, portandosi cosi al comando.

Benavides fa tris

Non c’e due senza tre, ed infatti Luciano Benavides ottiene nello Stage 8 della Dakar 2026 la sua terza vittoria in questa edizione. L’argentino di KTM oggi è stato praticamente perfetto nella tappa speciale di 483 km che si è corso intorno al bivacco di Wadi Ad-Dawasir, rientrando prepotentemente nella lotta per la vittoria finale. Benavides ha infatti avuto il difficile ruolo di apripista dopo la vittoria nella tappa di ieri, ma è riuscito ad imporsi dall’inizio alla fine ottenendo tutti i 7’28’’ di abbuoni a disposizione permettendogli di portare a casa il successo nello Stage 8. Abbuoni che si sono rivelati decisivi per risalire la classifica generale che adesso vede l’argentino in testa di dieci secondi dal compagno di squadra Daniel Sanders, che oggi ha pagato un distacco di 4’50’’ chiudendo al secondo posto.

Terza posizione invece per Ricky Brabec, che nonostante sia stato in testa per buona parte della tappa, ha dovuto cedere nel finale pagando un distacco di 5’02’’ da Benavides (abbuoni compresi). Il pilota Honda ha così perso anche 12’’ secondi da Daniel Sanders, restando però ancora in lotta per la vittoria finale con un distacco complessivo nella generale di 4’47’’ dal nuovo leader. In quarta posizione invece troviamo Tosha Shareina, che oggi ha pagato un distacco di 9’47’’ portando il suo svantaggio nella generale ad oltre 20 minuti, chiudendo quasi del tutto le sue chance di vittoria in quello che ormai sembra essere diventato un gioco a tre. La lotta per rimanere tra i migliori cinque è invece ancora aperta tra Skyler Howes e Nacho Cornejo. Il pilota Honda ha chiuso infatti in sesta posizione a 12’32’’, mentre il cileno della Hero ha finito lo Stage 8 in ottava posizione a 17’13’’ dalla vetta. Howes quindi mantiene la quinta posizione nella generale a 41’06’’, mentre Cornejo è sesto a 45’58’’ da Benavides.

Theric vince in Rally2

Nella classe Rally2 arriva la terza vittoria in questa edizione per Neels Theric, che riesce a battere la Honda di Mario Ventura di soli 15 secondi. Grande rimpianto invece per Michael Docherty, che sembrava poter ottenere la vittoria di tappa fino a quando un errore di navigazione nel finale non gli ha negato la terza affermazione in questa Dakar 2026. Nella generale troviamo sempre in testa la Honda di Preston Campbell, seguito da Toni Mulec a 9’36’’. Lotta più serrata invece nella Original by Motul, dove Josep Pedro ottiene il successo di tappa accorciando il suo svantaggio dal leader della generale Benjamin Melot a soli 38 secondi. Ormai fuori dai giochi Jerme Martiny, terzo a 27’08’’ dalla testa della classifica.

Julian D’Agata