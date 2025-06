GTWC Europe | 24h Spa, qualifiche: Garage 59 McLaren svetta nelle qualifiche

Marvin Kirchhöfer/Joseph Loake/Benjamin Goethe ottengono il giro veloce nelle qualifiche della 24h di Spa, evento principale del GT World Challenge Europe Powered by AWS e dell'Intercontinetal GT Challenge. L'equipaggio #59 Garage 59 ha avuto la meglio su Dries Vanthoor/Sheldon van der Linde/Marco Wittmann (Team WRT BMW #31) e Klaus Bachler/Laurin Heinrich/Ayhancan Güven (Schumacher CLRT Porsche #22).

McLaren ‘sopravvive’ tra le red flag

Le quattro sessioni cronometrate, tre per gli equipaggi con tre piloti, hanno premiato la McLaren che si è distinta soprattutto nella Q3 e nella successiva Q4. Dries Vanthoor ha provato invano a mettere pressione alla McLaren 720S EVO GT3 non riuscendo nel proprio intento.

La BMW M4 GT3 EVO #31 di WRT ha comunque registrato il secondo crono davanti alla Porsche #22 Schumacher CLRT, protagonista assoluta nel finale di giornata. GetSpeed Mercedes #17 ha ottenuto il quarto crono beffando Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes #48, VSR Lamborghini #163 e le due Ferrari di AF Corse (#51 & #50).

Aston Martin #7 Comtoyou Racing e la BMW #998 ROWE Racing si sono inserite in nona e decima piazza accedendo così automaticamente alla Superpole di domani insieme a Dinamic GT Porsche #18, Walkenhorst Aston Martin #34, GRT Lamborghini #163, Verstappen.com Racing Aston Martin #33 (Gold Cup), WRT BMW #32, ROWE Racing BMW #98, Rutronik Racing Porsche #96, Boutsen VDS Mercedes #9, Herberth Motorsport Porsche #92 (Gold Cup) e WRT BMW #46.

Due equipaggi si contenderanno quindi la pole assoluta, ma anche quella della Gold Cup. Le altre categorie invece sono state assegnate già oggi. In merito citiamo la pole in Bronze per Max Hofer/Andrey Mukovoz/Alexey Nesov/Dylan Pereira (Tresor Attempto Racing Audi #66) ed il risultato in PRO Am per Noam Abramczyk/Mathieu Detry/ Fabian Duffieux/Bo Yuan (AV Racing by Car Collection Motorsport Porsche #29).

Parentesi finale anche per la Silver Cup con il risultato ottenuto dalla BMW #42 Century Motorsport di Jarrod Waberski/Will Moore/Mex Jansen. La line-up ha sfiorato l'accesso alla Superpole chiudendo in 21ma posizione alle spalle della BMW #46 WRT.

Domani la lotta per la pole alla 24h Spa

Tantissime neutralizzazioni nel corso della serata che si è protratta più del previsto. In Q1 sono state tre le bandiere rosse in seguito ad un errore a Paul Frére per l’Aston Martin #21 Comtoyou Racing di Nico Baert, un testacoda a Les Combes della Ferrari #52 AF Corse di Louis Machiels ed ad un incidente all’uscita del Raidillon della Mercedes #611 Nordique Racing di Tim Sandler. Nella Q3 invece è stato Sebastian Alvarez (Comtoyou Aston #11) a fermare la sessione terminando nella ghiaia del secondo settore.

Domani alle 16.10 la superpole che assegnerà le prime 20 posizioni dello schieramento.

Luca Pellegrini - Da Spa