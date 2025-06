GTWC Europe | 24h Spa: McLaren in pole per la prima volta

Marvin Kirchhöfer firma la pole per la 24h di Spa-Francorchamps 2025, terzo round del GT World Challenge Europe Powered by AWS ed Intercontinental GT Challenge. Il tedesco regala a McLaren la prima pole nell'appuntamento belga precedendo la Mercedes #17 GetSpeed e la BMW #31 WRT.

McLaren mette tutti in riga

La sessione è stata dominata nel finale dalla McLaren #59 che ha assegnato ben quattro decimi alla concorrenza. Il tedesco ha beffato Jules Gounon e Dries Vanthoor, abili nel finale a scavalcare la Mercedes AMG GT3 EVO #9 Boutsen VDS a lungo in cima alla classifica con Maxime Martin.

Alessio Rovera (AF Corse Ferrari #51), Lucas Auer (Winward Racing Mercedes #48), Franck Perera (VSR Lamborghini #163) e Mattia Drudi (Comtoyou Racing Aston Martin #7).

Nono posto per Joel Sturm in pole per la Gold Cup con la Porsche 992 GT3-R #92 Herberth Motorsport. Il tedesco si è imposto nei confronti della Ferrari #50 di Antonio Fuoco e della Porsche #22 Schumacher CLRT di Laurin Heinrich.

Nell'ordine hanno chiuso GRT Lamborghini #163, Verstappen Racing.com Aston Martin #33 (Gold Cup), ROWE Racing BMW #998, Rutronik Racing Porsche #96, WRT BMW #32, Dinamic GT Porsche #18, WRT BMW #46 e ROWE Racing BMW #998.

Breve red flag nella superpole. Domani la 24h di Spa 2025

Il turno della Superpole della 24h di Spa è stato segnato da un impatto contro le barriere di curva 13 dell'Aston Martin #34 Walkenhorst Motorsport. Henrique Chaves ha perso il controllo dell'auto causando una breve red flag per sistemare le barriere.

Domani alle 16.10 la gara a Spa con 75 auto pronte a sfidarsi. Ricordiamo che lo schieramento dalla 21ma alla 75ma piazza è stato definito nella giornata di ieri che ha premiato ancora una volta la McLaren #59 Garage 59.

Luca Pellegrini - Da Spa