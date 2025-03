WEC | 62 auto presenti nell'entry List 24h Le Mans 2025

A pochi giorni dal primo atto del FIA World Endurance Championship è stata confermata l'entry list della 24h Le Mans, gara che vivremo nel week-end del 15-16 giugno. Saranno 62 le Hypercar presenti insieme ad LMP2 e per la seconda volta nella serie anche LMGT3.

4 Cadillac e 3 Porsche ufficiali, 21 auto totali nella classe regina

Senza Lamborghini ed Isotta Fraschini, il ‘Circuit della Sarthe’ accoglie Aston Martin che vinse nella classifica assoluta nel lontano 1959. Due unità saranno iscritte per il costruttore britannico che si appresta a sfidare Alpine, Peugeot, Ferrari, Toyota, BMW, Porsche e Cadillac.

Attenzione particolare per gli ultimi marchi citati. Porsche, grazie al titolo 2024 nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, avrà diritto ad una terza unità ufficiale come accaduto nel 2023 e nel 2024. Per ora sono confermati Nick Tandy e Felipe Nasr, un terzo alfiere verrà annunciato successivamente.

Ritorna a Le Mans dopo l'approvazione della commissione ACO anche la Cadillac #311 Whelen Engineering che corre tutte le sfide dell'IMSA WTSC, la vettura citata di Jack Aitken, Felipe Drugovich e Fred Vesti si aggiunge alle titolari V-Series.R Hertz Team JOTA che partecipano ad ogni atto del Mondiale.

Il marchio americano, pronto a festeggiare i 75 anni dalla prima volta a Le Mans, avrà per l'occasione una quarta unità schierata da Wayne Taylor Racing. La struttura statunitense, in azione in IMSA WTSC con Acura (Honda) nel 2023 e nel 2024, sarà al debutto in Europa nella top class con un'equipaggio di primo profilo composto da Filipe Albuquerque, Ricky Taylor e Jordan Taylor.

Cadillac e Porsche si uniscono quindi a Ferrari nel gruppo con almeno tre auto. Il brand tricolore farà ancora una volta affidamento sulla 499P #83 AF Corse oltre alle ufficiali #50 e #51.

Entry list 24h Le Mans LMP2: 17 auto al via

Confermate come negli ultimi anni le LMP2 in pista oltre ad Hypercar ed alle LMGT3. Di seguito i principali protagonisti della classe che lo scorso anno premiò United Autosports (LMP2) ed AF Corse (LMP2 PRO Am).

Approdano a Le Mans grazie ad un invito AO by TF (1° posto European Le Mans Series LMP2 2024), RLR MSport (1° posto ELMS LMP3 2024), Algarve Pro Racing (1° posto Asian Le Mans Series LMP2 2024/25) ed AF Corse, campione ELMS in LMP2 PRO Am negli ultimi mesi.

Nick Boulle ha riscattato il pass per la classe LMP2 in seguito alla conquista del ‘Jim Trueman award’, ottenuto in LMP2 nell'ultima stagione dell'IMSA WTSC. L'americano rientra tra gli invitati insieme ad Inter Europol Competition, presente con due ORECA 07 Gibson LMP2 grazie alla posizione al termine dell'ultima edizione dell'European Le Mans Series.

Nel gruppo avremo anche Iron Lynx - Proton, Proton Competition, United Autosports (x2), IDEC Sport (x2), una seconda Oreca per Algarve Pro Racing, CLX Motorsport, VDS Panis Racing e Nielsen Racing.

Confermata la divisione tra LMP2 ed LMP2 PRO Am, nove equipaggi saranno iscritti in questa specifica classe che negli ultimi anni ha premiato AF Corse.

LMGT3: 24 in pista

Ferrari, Lexus, BMW, Corvette, McLaren, Porsche, Ford, Aston Martin, Mercedes sono i marchi iscritti alla 93ma edizione della 24h Le Mans per quanto riguarda la classe LMGT3.

La novità del 2025 riguarda come già citato il ritorno di Mercedes, per la prima volta in azione in LMGT3 con due AMG GT3 EVO schierate da Iron Lynx con Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli #60 e Maxime Martin/Lin Hodenius/Christian Ried #61.

Una terza Mercedes verrà portata dal team di Andrea Piccini in seguito al titolo ottenuto nell'ELMS 2024 in LMGT3. In pista con la vettura #63 ritroveremo Brenton e Steven Grove oltre al titolare AMG Motorsport Luca Stolz.

Gli inviti sono stati distribuiti anche dopo l'ultima edizione dell'Asian Le Mans Series, vinta in GT da Manthey. Per questa ragione il team teutonico che vinse lo scorso anno torna in azione con tre 992 GT3-R, una in più rispetto a quanto accade normalmente nel Mondiale.

Una Ferrari 296 GT3 sarà in pista con i colori di Tempesta Racing in seguito al titolo Bronze Cup ottenuto nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Overall. Da rimarcare, invece, anche la presenza di Orey Fidani, canadese vincitore del Bon Akin Award per i risultati ottenuti in GTD nell'IMSA WTSC 2024. Quest'ultimo porterà in pista una Chevrolet Corvette Z06 GT3.R schierata da AWA, compagine che ha ottenuto a fine gennaio il successo nella Rolex 24 at Daytona

Oltre al FIA WEC ed agli inviti dell'organizzatore spiccano la Ferrari #57 Kessel Racing di Takeshi Kimura/Daniel Serra e la Rossa #150 Richard Mille AF Corse con Custodio Toledo/Riccardo Agostini/Lilou Wadoux.

Nella lista di riserva ci sono per ora la Proton Competition Porsche 963, GR Racing Ferrari 296 GT3, DKR Engineering ORECA LMP2, Duqueine Team ORECA LMP2, JMW Motorsport Ferrari 296 GT3 e Vector Sport ORECA LMP2.

Luca Pellegrini