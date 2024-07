Il round della WorldSBK in Repubblica Ceca si apre con le due sessioni del venerdì dominate da Toprak Razgatlıoğlu, che durante le FP1 ha chiuso davanti a Gardner e Bautista, mentre ha terminato le FP2 con Bautista e Rea alle sue spalle.

Inizio col botto per Razgatlıoğlu, ottimo anche Bautista

Il venerdì sulla pista di Most è iniziato nel migliore dei modi per Toprak Razgatlıoğlu, che ha concluso un turno di FP1 in prima posizione e a quasi tre decimi di distacco dal secondo classificato, riuscendo in un giro lanciato di 1’31.947 e dettando il passo per il corso di tutta la sessione. Questo trend è stato mantenuto dal pilota turco di casa BMW anche nel pomeriggio, quando dopo i primi minuti passati a testare il terreno nel centro gruppo, è ritornato in cima alla classifica per il resto della durata del turno, scandendo un ottimo passo gara e chiudendo con il miglior crono in 1:31.519.

Dietro di lui nella tornata del pomeriggio si è piazzato Álvaro Bautista, artefice di un ottimo inizio di weekend per il team Aruba.it Ducati, avendo chiuso in seconda posizione le FP2 con un tempo di 1:31.622 e in terza posizione nel turno della mattina, grazie a un giro in 1:32.240. Buono anche l'avvio del suo compagno di team Nicolò Bulega, che ha chiuso la mattina in settima posizione (1:32.507) e il turno del pomeriggio in un'ottima quinta posizione (1:32.071).

Progressi in casa Yamaha con Rea e Gardner

Reduce da un podio in gara 2 a Donington Park e da un periodo complicato in sella alla sua Yamaha R1, il primo giorno in pista in Repubblica Ceca sembra portare progressi per Jonathan Rea, che chiude le FP1 in sesta posizione e con un tempo di 1:32.465. Tendenza che è stata portata avanti anche nel pomeriggio, quando è stato fatto il passo in avanti, che ha portato il pilota numero #65 a raggiungere un crono di 1:32.033 e la terza posizione.

Inizio incoraggiante anche per il suo compagno di marca Remy Gardner, che dopo un'ottima seconda posizione nelle Libere 1 con un giro in 1:32.233, ha chiuso il secondo turno di prove in settima posizione, a +0758 di distacco dalla prima posizione. Appena alle sue spalle si piazza invece Andrea Locatelli, con il nono tempo nelle FP2 in 1:32.369, avendo migliorato la sua performance rispetto alla mattina.

Ripresa per Iannone, costante Petrucci

Dopo un weekend in Inghilterra costellato di insidie, Andrea Iannone sembra essere in lieve ripresa, avendo portato a casa un decimo posto (1:32.426) nella seconda sessione di Prove Libere nonostante la fatica fatta la mattina, quando ha concluso il turno solamente in 15ª posizione. Sembra invece aver recuperato la forma fisica Danilo Petrucci, che ha dimostrato costanza e velocità durante tutta la giornata, con una quarta posizione nel turno del mattina grazie a un tempo di 1:32.362 e un sesto posto il pomeriggio, a +0.591 di distacco da Razgatlıoğlu.

WorldSBK | Most: risultati combinati delle sessioni del venerdì

Valentina Bossi

