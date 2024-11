WEC | 8h Bahrain, qualifiche: 1-2 Toyota davanti alla Ferrari #51

Dominio Toyota nelle qualifiche della 8h Bahrain, epilogo del FIA World Endurance Championship. Brendon Hartley #8 e Nick De Vries #7 hanno monopolizzato la scena con Toyota GR, il neozelandese e l'olandese hanno preceduto la Ferrari #51 di Antonio Giovinazzi.

8h Bahrain, qualifiche: Toyota domina

Hartley e De Vries hanno dominato le qualifiche sotto i riflettori del tracciato di Manama. L'ex pilota di F1 e l'ex campione di FIA Formula E hanno staccato la concorrenza infliggendo tre decimi alla 499P ufficiale #51 di Giovinazzi.

Neel Jani (Proton Competition Porsche #99) e Antonio Fuoco (Ferrari #50) hanno concluso nell'ordine davanti alle Porsche ufficiali di Matt Campbell #5 e Kevin Estre #6. Niente da fare, invece, per le due BMW che con Dries Vanthoor #15 e Robin Frijns #20 hanno chiuso nell'ordine la Top10 alle spalle di Norman Nato (Hertz JOTA Porsche #12).

Toyota guadagna un punto importantissimo nella classifica costruttori nei confronti di Porsche alla vigilia del championship decider di domani. Ricordiamo che in lotta resta ancora anche Ferrari

Alpine e Peugeot out dalla lotta per la pole

La prima parte della sessione ha escluso le due Alpine (14mo posto #35 e 18mo #36) e le due Peugeot (15mo #94 e 17mo #93). Niente da fare anche per Lamborghini, ferma in 16ma posizione e per la Cadillac che dopo la pole del Fuji ha dovuto accontentarsi con Alex Lynn della 13ma casella dello schieramento.

Oliver Rasmussen (Hertz JOTA Porsche #38) ha mancato l'accesso all'Hyperpole per poco con l'11mo crono, il danese ha preceduto il cinese Yifei Ye (AF Corse Ferrari #83).

8h Bahrain, qualifiche LMGT3: 1-2 McLaren

Doppietta McLaren in LMGT3 per la prima volta nella storia del FIA WEC con Joshua Caygill per soli 2 millesimi sul compagno di box James Cottingham. La coppia ha fatto la differenza nella decisiva Hyperpole imponendosi con due decimi di margine nei confronti di François Heriau (VISTA AF Corse Ferrari #55), Sarah Bovy (Iron Dames Lamborghini #85) e Malex Malyhin (Pure Rxcing Porsche #92).

Il campione eletto ha preceduto al termine dei 10 minuti di qualifica, Ian James (Heart of Racing Aston #27), Tom van Rompuy (TF Sport Corvette #81), Hiroshi Koizumi (TF Sport Corvette #82) e Arnold Robin (Akkodis ASP Lexus #78).

Giornata difficile per quanto riguarda le due BMW M4 GT3 di WRT con l'auto #31 e #46 presenti in 12ma e 13ma piazza alle spalle dell'Aston Martin #777 D'Station Racing. Negativa prestazione anche per la Porsche #91 Manthey EMA che con Yasser Shahin ha siglato solamente il 14mo posto.

Domani alle 12.00 italiane l'epilogo del FIA World Endurance Championship 2024. Ricordiamo che l'appuntamento potrà essere seguito anche su LiveGP.it grazie alla nostra Diretta Live.

Luca Pellegrini