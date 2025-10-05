CIV | Mugello 2, Supesrport Gara 2: Rato vince ancora, Ottaviani è campione

Mattia Rato conquista una doppietta perentoria al Mugello nella giornata che ha coronato Luca Ottaviani campione del Dunlop CIV Supersport per la prima volta. Sul podio Federico Fuligni e Filippo Farioli, che conclude alla meglio il weekend da wild-card con la Yamaha di AltoGo.

Rato, finale di stagione da protagonista assoluto

Sono tre le vittorie consecutive di Mattia Rato per chiudere in bellezza la stagione del CIV Supersport. Il ducatista si è dimostrato imprendibile al Mugello in entrambe le manche, alle quali si aggiunge la vittoria ottenuta in Gara 2 ad Imola. Dopo una prima fase di gara caratterizzata dalla lotta di gruppo, il pilota Mesaroli Racing ha preso il comando delle operazioni ed ha allungato giro dopo giro. Terza vittoria che lo pone tra i favoriti per il prossimo anno. Dietro di lui sono arrivati Federico Fuligni e Filippo Farioli. Il pilota MV Agusta nel WorldSSP ha patito, così come in Gara 1, la mancanza di accelerazione e velocità della Yamaha R6 sul lungo rettilineo del Mugello. Fuligni è così riuscito a vincere il duello per la piazza d'onore, chiudendo il cerchio dopo un ottimo inizio stagione.

Credits: Bonora Agency | Ph. Andrea Bonora

Artigas è davanti ma non basta: Ottaviani campione italiano

Tutti gli occhi, però, erano puntati sulla lotta al titolo. Luca Ottaviani si è presentato con 7 punti di vantaggio su Xavier Artigas prima di Gara 2. La strategia era chiara: cercare di gestire la corsa, facendola in marcatura sul pilota Kawasaki di Blackflag Motorsport. Tutto riuscito alla perfezione per il pilota Extreme Racing Service, capace di chiudere 7° mentre lo spagnolo ha terminato al 5° posto. Questo dopo la caduta all'ultimo giro tra Emanuele Pusceddu e Kevin Zannoni: il pilota Kuja Racing è entrato troppo ambizioso alla Bucine, stendendo uno dei protagonisti della MotoE. Tra i due contendenti al titolo ha chiuso Alessio Finello. A chiudere la top 10 Filippo Bianchi, Samuel Di Sora e Stefano Valtulini.

Supersport | I risultati di Gara 2

Dal Mugello - Valentino Aggio

