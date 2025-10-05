CIV | Mugello 2, Superpole Race Superbike: Delbianco vince, Stirpe campione Production

Alessandro Delbianco scaccia la sfortuna del sabato vincendo la prima Superpole Race del Dunlop CIV Superbike. Sul bagnato, il pilota DMR Racing si prende il 9° successo dell'anno. Decisa anche la Production Bike, con Davide Stirpe campione nonostante una gara nelle retrovie.

Delbianco torna alla vittoria, seguono Pirro e Spinelli

È stato un sabato sfortunato quello di Alessandro Delbianco: nel weekend di festeggiamento per il titolo vinto ad Imola, il pilota DMR Racing è stato vittima di una caduta alla Bucine nelle qualifiche a causa di olio sparso da un'altra moto. Poi, in Gara 1, un problema di carattere elettrico ha messo fine alla sua manche. Nella Superpole Race tutt'altra storia per l'alfiere Yamaha, capace di mettere le ruote davanti a Michele Pirro all'ingresso dell'Arrabbiata 2 per poi non guardarsi più indietro.

Se il ducatista si è confermato a podio, l'ultimo gradino è stato conteso fino all'ultimo. Nicholas Spinelli deve ringraziare i cavalli della sua Aprilia RSV4 che, sul rettilineo finale, lo hanno difeso da Kevin Manfredi. Il pilota Penta Motorsport, sempre competitivo in condizioni incerte, non è riuscito a centrare il secondo podio dell'anno dopo quello di Imola. Quinta posizione per Luca Vitali, a lungo il lotta con Spinelli e Manfredi prima di staccarsi.

Bernardi vince la Production, Stirpe è campione

Le condizioni umide non hanno certo giovato alla lotta per il primo titolo della Production Bike. A vincere la corsa è stato il sostituto di lusso Luca Bernardi, che ha fatto risuonare l'inno sammarinese al Mugello. Il pilota ZPM Motorsport Racing, sostituto di Ciprietti, ha chiuso davanti a Filippo Rovelli e Simone Saltarelli sulla Ducati di Broncos Racing. La lotta per il campionato ha visto Davide Stirpe trionfare con una gara d'anticipo. Il 14° posto di categoria ha comunque permesso al ducatista di Garage 51 Racing Team by DTO di avere la meglio su Riccardo Russo. Il pilota Pistard, solo 11° di classe, è a -29 dalla vetta.

CIV | Superbike: i risultati della Superpole Race

Dal Mugello - Valentino Aggio

