GTWC Europe | 24h Spa: Pure Rxcing Porsche virtualmente leader sotto la pioggia

Alex Malyhin/Joel Sturm/Klaus Bachler e Pure Rxcing Porsche #911 sono al comando della CrowdStrike 24h Spa, prova principale del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e dell'Intercontinental GT Challenge. La pioggia è puntualmente arrivata a 17h dalla fine, il maltempo sta caratterizzando le prime ore di buio della competizione GT più importante al mondo.

Tanti incidenti e sospensioni

Le prime ore della sera della 24h di Spa hanno visto molteplici contatti ed uscite di scena. Su tutti da segnalare l'impatto avuto davanti all'Endurance Pit Lane che ha visto coinvolti EBM Porsche #61, Rinaldi Racing Ferrari #333 e parzialmente anche l'Aston Martin #12 di Comtoyou Racing.

Le tante bandiere gialle hanno spezzato il ritmo della 24h di Spa ed hanno modificato la graduatoria a favore dell'Aston Martin #7 di Mattia Drudi e della BMW #46 di Valentino Rossi.

La pioggia cambia le carte in tavola

La pioggia è arrivata come da copione da oltre 90 minuti, la bagarre è entrata nel vivo con l'Aston Martin #7 che ha avuto la meglio sulla BMW #46. Marco Sorensen ha beffato l'ex centauro, rallentato da un contatto alla ‘Chicane' con la Ferrari 296 GT3 #51 di AF Corse.

Molti team hanno optato di mettere subito le gomme da bagnato, altre hanno preferito restare con le slick. Aston Martin #7 ha tenuto il comando ed ha allungato nei confronti di Maxi Goetz (Boutsen VDS Mercedes #9), Ricardo Feller (Tresor Attempto Racing Audi #99) e Klaus Bachler (Pure Rxcing Porsche #911).

Durante il 10mo FCY della giornata la pioggia è diventata sempre più forte e tutti sono tornati a montare le gomme da bagnato. Pure Rxcing Porsche #911 ha agguantato provvisoriamente la leadership, la vettura tedesca precede in regime di Safety Car la Mercedes #9 Boutsen VDS di Adam Christodoulou/Thomas Drouet/Maxi Goetz e l'AMG GT3 #130 team GruppeM di Frederick Vesti/Ralf Aron/Daniel Juncadella.

La Gold Cup sorride provvisoriamente a 2 Seas Motorsport Mercedes #60 con Isa Al Khalifa/Martin Kodric/Lewis Williamson/Frank Bird, mentre in Silver è da rimarcare l'ottima prestazione da parte della Porsche #55 Dinamic GT. Menzione d'onore anche per Walkenhorst Motorsport Aston Martin #35 e JMR McLaren #100, rispettivamente al top in Silver ed in PRO Am.

La pioggia continua a cadere a Spa-Francorchamps, la notte si prospetta molto complicata per tutti i protagonisti.

Da Spa - Luca Pellegrini