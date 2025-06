CISP | Il Campionato Italiano Sport Prototipi sbarca a Monza: occhi puntati sui giovani talenti della Wolf Academy

Il Campionato Italiano Sport Prototipi si prepara a infiammare il leggendario tracciato di Monza in occasione del terzo appuntamento stagionale. Saranno 15 i piloti al via, con gli occhi puntati in particolar modo sui giovani talenti della Wolf Academy, sempre più protagonisti in questa stagione 2025.

Bianco in testa con l’autorità di un veterano

Nonostante i suoi 17 anni, Simone Bianco sta recitando un ruolo da grande protagonista in questa parte iniziale di stagione. Il pilota brianzolo di Avelon Formula, vincitore della prima edizione dello Steering Wheel Award, gioca in casa questo weekend: per lui finora un bottino di tre vittorie su quattro gare ed un totale di 74 punti, che gli valgono la leadership non solo della classifica assoluta, ma anche delle graduatorie rookie e under 25. Nemmeno la zavorra da 10 kg, imposta a Vallelunga, ha rallentato la sua marcia, con un solido terzo posto in gara 1 ed il successo nella seconda manche: per lui l'obiettivo è di allungare in campionato proprio davanti al suo pubblico.

Ionescu sorprende nei test: un altro giovane da tenere d’occhio

Accanto a Bianco, il vivaio della Wolf Academy continua a mettere in mostra profili interessanti. Nei test collettivi pre-gara a Monza è stato Victor Ionescu a firmare il miglior tempo: il giovane pilota romeno, anch'egli portacolori Avelon, ha impressionato per velocità e costanza, candidandosi ad autentico outsider per il weekend. Per entrambi, la tappa brianzola rappresenta una prova cruciale nella corsa al titolo e nella crescita agonistica all’interno del programma Wolf.

Uboldi e Canonica inseguono, Lazzaroni e Verdi pronti a inserirsi

Alle spalle di Bianco, con 29 punti di ritardo, c’è Davide Uboldi, campione in carica e autentico veterano del CISP. Il pilota comasco di Emotion Motorsport conosce Monza come le proprie tasche e ha già messo a referto due ottimi risultati nelle tappe precedenti.

Terzo in classifica generale con 41 punti, Christian Canonica (Avelon Formula) continua a essere uno dei riferimenti assoluti della serie. Il ticinese, anche lui appesantito da 5 kg di zavorra, ha dimostrato solidità e ritmo nelle prime gare.

Grande attesa anche per Filippo Lazzaroni (Bad Wolves), reduce dalla prima pole e vittoria stagionale a Vallelunga, e per Luca Verdi (Emotion Motorsport), protagonista di una netta crescita e a podio sul circuito capitolino dopo la sfortuna patita a Misano.

Nuove sfide e volti da scoprire a Monza

Dopo un weekend complicato a Vallelunga, sono alla ricerca di riscatto Alberto Fulgori jr (Avelon Formula) e Luca Esposito (Bad Wolves), altri due giovani profili interessanti schierati dalla Wolf Academy. Stesso obiettivo anche per Giacomo Maman, anch’egli sotto le insegne di Avelon e deciso a riscattare qualche episodio di gara poco fortunato.

Il weekend monzese segna inoltre il debutto assoluto in gara per Daniele Pialorsi, che sarà al volante di una Wolf GB08 Raiden motorizzata Aprilia, schierata dal team Bad Wolves: un nome nuovo tutto da scoprire nel panorama dei prototipi tricolori.

Classifiche e costruttori: Avelon in testa, Locatelli guida la Master

Sul fronte team, Avelon Formula domina la classifica del Campionato Italiano Sport Prototipi, forte di un parco piloti giovane e competitivo. Nella classe Master, dedicata ai piloti più esperti, è invece Michele Locatelli (V-Action) a guidare la graduatoria.

Simone Bianco, Christian Canonica e Alberto Fulgori jr. sul podio di Vallelunga

Programma del weekend – CISP Monza 2025

Venerdì 21 giugno

FP1: 10:00 – 10:25

FP2: 13:10 – 13:35

Qualifiche: 17:40 – 18:05

Sabato 22 giugno

Gara 1 (25’ + 1 giro): 12:40

Domenica 23 giugno

Gara 2 (25’ + 1 giro): 09:25

Marco Privitera