WorldSBK | Portimão: duello spettacolare tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu

Gara 1 del weekend WorldSBK sul circuito di Portimão ha regalato una delle battaglie più emozionanti di questo campionato. La gara è stata vinta da Toprak Ragzatlioglu su BMW, seguito da Nicolò Bulega su Ducati. I primi due hanno dato vita ad un duello spettacolare durato per tutta la gara e che ha visto il trionfo del pilota turco di BMW per soli 67 millesimi sul pilota italiano.

È questione di millesimi

La gara è partita con la pole position di Toprak Razgatlioglu, seguito al secondo posto dal ducatista Nicolò Bulega. La gara si accende subito con il sorpasso per la leadership da parte di Bulega sul pilota turco, segnale di una lotta serrata fino all'ultimo giro. I due piloti hanno continuato a battagliare per la prima posizione fino all'ultima curva del giro finale, con una serie di sorpassi e controsorpassi in frenata e soprattutto nelle prime due curve del circuito. Un duello in cui Razgatlioglu l'ha spuntata per pochi millesimi, compiendo un sorpasso in curva 1 a cui Bulega non ha saputo replicare. Ecco le parole del pilota Ducati al termine della gara:

Sono contento di aver battagliato con Toprak, in una delle sue piste. Significa che nelle prossime tappe potremmo essere forti. Abbiamo fatto un grande passo in avanti rispetto allo scorso anno. Complimenti a Toprak e BMW per la vittoria.

Alle dichiarazioni di Nicolò Bulega sono seguite quelle del vincitore di gara 1 Toprak Razgatlioglu:

Dopo la qualifica, mi sono concentrato sulla gara perché sapevo che sarebbe stata durissima per me. Ducati ha vantaggio in queste condizioni di caldo, in quanto noi abbiamo problemi di scivolamento. Nicolò è migliorato tanto e ha battagliato duramente, però abbiamo vinto. Mi mancava essere davanti, sono molto contento di aver vinto. Spero di migliorare ancora per domani, perché Bulega ha un'uscita di curva migliore della mia.

Riscatto per Toprak, continuità per Bulega

Per Toprak Razgatlioglu significa un ritorno alla vittoria e un riscatto dopo il weekend difficile dell'Australia. Per Nicolò Bulega invece continua il trend eccezionale visto nel primo round di Philip Island, con il pilota del team Ducati che ha conquistato tre vittorie su tre. Portimao è da sempre la pista preferita del pilota turco di BMW. E che Bulega sia stato capace di mettere pressione fino all'ultimo respiro, rappresenta un ottimo segnale per la gara di domani e le prossime tappe del campionato. Per cui sia Razgatlioglu che Bulega sono candidati alla vittoria finale.

Federica Passoni

