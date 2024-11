WRC | Rally Giappone: Neuville e Hyundai ad un passo dalla storia

Thierry Neuville e Hyundai Motorsport sono ad un passo dalla conquista del titolo 2024 nel FIA World Rally Championship alla vigilia dell’ultima fatica della stagione in Giappone. Il belga prova ad imporsi per la prima volta in carriera, mentre il brand coreano dovrà lottare fino all’ultimo per spezzare il dominio Toyota che ha monopolizzato gli ultimi anni.

Hyundai vs Toyota per l’ultima volta

Neuville, terzo nel Rally Central Europe, vanta 225p in campionato contro i 200p del compagno di squadra Ott Tanak. L’estone è l’unico che può rovinare la festa al belga visti i troppi punti di ritardo di Elfyn Evans e di Sébastien Ogier.

Toyota si concentrerà con il gallese e con il francese sull’ipotetica affermazione tra i costruttori. I giapponesi hanno 511p all’attivo contro i 526p di Hyundai che complessivamente ha vinto molto meno da gennaio ad oggi.

Ogier sarà ovviamente della partita, mentre non rivedremo Kalle Rovanperä. Il finnico si appresta per tornare full-time nel 2025 dopo un anno sabbatico occupato con delle apparizioni in pista tra la Porsche Carrera Cup Benelux e la Carrera Cup Italia.

Ultimo giorno di scuola per tutti

Hyundai dovrà dare quindi il massimo al fine imporsi in entrambi i campionati. Neuville, invece, sembra destinato ad un fine settimana di gestione, bastano infatti i punti provvisori della giornata di sabato per certificare matematicamente la conquista del campionato piloti.

Per Toyota avremo nuovamente in azione anche l’idolo locale Takamoto Katsuta oltre al giovane promettente finlandese Sami Pajari, mentre per la terza Hyundai i20 titolare verrà guidata dal norvegese Andreas Mikkelsen. In azione nella classe regina non mancheranno le Ford Puma Rally1 M-Sport, sempre affidate ad Adrien Fourmaux e Grégoire Munster.

Un totale di 21 speciali sono previste, la prima sarà giovedì 21 novembre presso lo stadio Toyota. La vera attività inizierà nella tarda serata italiana con la ‘Isegami's Tunnel 1’, scenografica SS2 che precederà in ordine cronologico ben nove segmenti.

Luca Pellegrini