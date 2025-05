WRC | Rally Portogallo: Toyota ancora regina senza rivali?

Toyota prova a confermarsi regina nell’edizione 2025 del Rally Portogallo, quinto atto del FIA World Rally Championship. Il marchio giapponese parte da favorito nella prima tappa su sterrato di una lunga serie, appuntamento che segue di poche settimane il round nelle Canarie vinto dal finlandese Kalle Rovanperä.

Toyota contro Toyota

La prima volta del Rally Canarie nel Mondiale ha visto Toyota senza avversari. Le GR Yaris Rally 1 hanno controllato la corsa dal primo all’ultimo giro, tutte le unità del costruttore asiatico si sono inserite davanti alle Hyundai i20 N Rally 1 che sin dalla SS1 non hanno mai avuto chance di lottare per il podio.

Kalle Rovanperä ha ottenuto il primo successo stagionale, il finnico ha recuperato qualche punto in classifica nei confronti di Elyn Evans. Il gallese resta in ogni caso ampiamente leader del campionato, il #33 dello schieramento vanta oltre 50 punti di margine sul teammate finlandese.

Credits. Toyota GR

Sarà la volta buona per Hyundai?

Sébastien Ogier, Evans e Rovanperä sono i piloti che quest’anno hanno vinto nel Mondiale Rally, tutti volti di Toyota. Il tridente tornerà insieme anche in Portogallo oltre al confermato finlandese Sami Pajari ed al giapponese Takamoto Katsuta. Entrambi non hanno commesso errori in Spagna riuscendo in scioltezza a beffare le Hyundai e le Ford di M-Sport.

Ogier sarà uno degli osservati speciali, il francese vanta ben sei successi (2010, 2011, 2013, 2014, 2017, 2024) in Portogallo e proverà a ripetere quanto fatto lo scorso anno. Sono due, invece, le gioie di Rovanperä (2022, 2023), presente nell’albo d’oro insieme a Evans (2021), Thierry Neuville (2018) ed Ott Tanak (2019).

Il belga e l’estone inseguono il primo successo di Hyundai Motorsport nel FIA WRC 2025. Entrambi hanno faticato insieme ad Adrien Fourmaux in Spagna, la versione EVO della i20N Rally 1 sarà chiamata ad una prima importante risposta in un round completamente differente rispetto a quelli incontrati sino ad ora.

Dopo la SS1 di giovedì sera (Figueira da Foz - 2.94 km), il Rally Portogallo 2025 entrerà nel vivo nella giornata di venerdì con la seconda delle 24 speciali in programma. Dieci segmenti sono indetti per il day-2, nell’ordine citiamo SS2 (Mortágua 1 - 14.59 km), SS3 (Lousã 1 - 12.28 km), SS4 (Góis 1 - 14.30 km) e SS5 (Arganil 1 - 14.41 km).

Luca Pellegrini