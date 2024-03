IndyCar | $1 Million Challenge, qualifiche: pole position per Rosenqvist e Palou

Saranno Felix Rosenqvist e Alex Palou a scattare davanti a tutti nella Heat 1 e nella Heat 2 del $1 Million Challenge al Thermal Club. Lo svedese e lo spagnolo sono stati i più veloci nei rispettivi gruppi di un format di qualifica insolito per l'IndyCar che vedrà nella giornata di oggi i piloti divisi in due gare separate che decreteranno i dodici che prenderanno parte alla manche finale.

ROSENQVIST DOMINA IL GRUPPO 1

Nel gruppo 1 c'è stata davvero poca storia con Felix Rosenqvist agevolmente in prima posizione al termine di un gruppo di qualifica dove il pilota del Meyer Shank Racing ha preceduto Scott McLaughlin e Rinus Veekay. Ottima prestazione per Christian Lundgaard (4°) che si è messo alle spalle il duo Penske formato da Josef Newgarden (5°) e Will Power (6°) e il duo Juncos composto da Romain Grosjean (7°) e Augusto Canapino (8°). Deludono Scott Dixon (9°) e Colton Herta (11°) che in una gara praticamente Sprint (solamente dieci giri) dovranno compiere un autentico miracolo per passare il taglio e accedere alla All-Star Race.

MARCUS ERICSSON AL TOP

Nel secondo gruppo a farla da padrona è stato Alex Palou che con il crono di 1:38.5675 ha preceduto nell'ordine Marcus Armstrong, Graham Rahal (3°), Linus Lundqvist (4°), Tom Blomqvist (5°) e un ottimo Pietro Fittipaldi (6°). Sessione complicata per le Arrow McLaren con Alexander Rossi solo 7° e davanti ai compagni di squadra Callum Ilott (8°) e Pato O'Ward (9°). Ultima posizione per Marcus Ericsson autore di un incidente che ha costretto la Drirezione Gara ad esporre la bandiera rossa e interrompere la sessione.

APPUNTAMENTO ALLE 17:35

Il weekend della NTT IndyCar Series proseguirà nella giornata di oggi con la Heat 1 e la Heat 2, rispettivamente di dieci giri ciascuna, con le due gare che decreteranno i magnifici 12 che si giocheranno un montepremi di $1,756 milioni così ripartito:



1° Posto: $500.000

2° Posto: $350.000

3° Posto: $250.000

4° Posto: $100.000

5° Posto: $50.000

6° al 27° Posto: $23.000 ciascuno

La Prima gara scatterà alle ore 17:35 italiane, seguita alle 18 dalla seconda e il gran finale con l'All Star Race è previsto per le 18:55 italiane.

Vincenzo Buonpane