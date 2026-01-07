F1 | Il calendario delle presentazioni 2026: Red Bull apre le danze

Il 2025 è ormai alle porte, ci siamo lasciati alle spalle il vecchio anno e, con esso, il ciclo regolamentare 2022-2025 che ha caratterizzato l'ultimo quadriennio della Formula 1. L'era a effetto suolo ha visto la sua fine ad inizio dicembre ad Abu Dhabi e, da lì, le attenzioni totali del circus e dei media si sono rivolte al 2026, un anno rivoluzionario per la F1.

Nell'ultimo mese, tante sono le notizie circolate su quello che sarà il nuovo regolamento, con uno “scandalo”, se così vogliamo chiamarlo, già nato prima ancora che le vetture vadano in pista. Stiamo parlando dello PU Gate, così è stato chiamato, riguardante un presunto cavillo trovato da Mercedes, e copiato da Red Bull, che permetterebbe ai loro motorizzati di ottenere un vantaggio dal motore. Di questo se ne è già parlato abbastanza, e resta una questione ancora aperta e su cui, sicuramente, se ne parlerà abbondantemente nei primi mesi della nuova stagione.

Importante, però, concentrarci su quello che, effettivamente, è sotto i nostri occhi. 10 delle 11 scuderie presenti in Formula 1 hanno annunciato la loro data di presentazione per le vetture del 2026, in cui potremo vedere, per la prima volta, le nuove macchine.

RedBull ad aprire, Aston Martin a chiudere. Data della McLaren sconosciuta

La prima data per le presentazioni sarà il 15 gennaio, quando Red Bull e Racing Bulls sveleranno le loro vetture a Detroit, negli Stati Uniti, nella sede della Ford, che illustrerà, durante questo evento, tutti i progetti in cui è impegnata la casa statunitense, tra cui anche la LMDh per il WEC.

Dopo qualche giorno, avremo la Haas, che da qualche ora ha annunciato la nuova data, il 19 gennaio, in modo da anticipare la Ferrari, così che non coincidessero nello stesso giorno le due presentazione.

Il 20 gennaio sarà invece il turno di Audi, che inizierà la sua avventura in Formula 1 a Berlino. Audi, Red Bull e Racing Bulls mostreranno solo la livrea nelle loro presentazioni, in modo da svelare la reale vettura in futuro durante i test di pre-stagione.

Il 22 gennaio tocca a Mercedes, che pubblicherà dei render online, quindi rappresentazioni digitali che nasconderanno i dettagli della reale vettura del team. Il team con sede a Brackley ha annunciato, però, che ci sarà una seconda presentazione il 2 febbraio in cui verrà mostrata la vera monoposto.

Il 23 gennaio avremo invece la presentazione sia di Alpine che di Ferrari, di cui ancora non conosciamo il nome della vettura. La Scuderia di Maranello ha, inoltre, affermato che la monoposto non dovrebbe essere presentata in presenza di media, e infatti il programma della giornata del 23 gennaio è stato mantenuto riservato.

Dal 26 al 30 gennaio ci saranno i primi test a Barcellona in vista della stagione 2026. Di ritorno dalla Spagna, il 3 febbraio sarà Williams a presentare la propria vettura, di cui vedremo solo la livrea, come per Audi, RedBull e Racing Bulls. Cadillac rilascerà le prime immagini della propria macchina durante uno spot televisivo al Super Bowl, l'8 febbraio. Il giorno dopo, infine, toccherà ad Aston Martin, che chiuderà, in attesa di conoscere la data della MCL40, con McLaren che ancora non l'ha annunciata, le presentazioni con la sua AMR26, il 9 febbraio.

Test invernali: Barcellona e Bahrain per prepararsi all'Australia

Tra una presentazione e l'altra avremo a Barcellona, dal 26 al 30 gennaio, i primi test della stagione. Ogni team avrà a disposizione 3 giorni, su 5 totali, per provare le proprie vetture. Saranno dei test a porte chiuse, quindi senza la presenza dei media, e serviranno molto probabilmente ai team per testare i nuovi motori del 2026.

Infatti le vere vetture si vedranno solo durante i test in Bahrain, che ci saranno prima dall'11 al 13 febbraio e poi dal 18 al 20. A Barcellona i team useranno le cosiddette mule car, in modo da non svelare troppi dettagli delle proprie monoposto agli avversari.

Il 6 marzo finalmente si potrà poi tornare in pista, a Melbourne, con le prime prove libere della stagione 2026 della Formula 1.

Scuderia Data presentazione Nome vettura McLaren ? MCL40 Red Bull 15 gennaio, Detroit (USA) RB22 Racing Bulls 15 gennaio, Detroit (USA) VCARB03 Haas 19 gennaio VF-26 Audi 20 gennaio, Berlino RS26? Mercedes 22 gennaio/2 febbraio W17 Alpine 23 gennaio A526 Ferrari 23 gennaio, Fiorano ? Williams 3 febbraio FW48 Cadillac 8 febbraio, SuperBowl ? Aston Martin 9 febbraio AMR26

Alessio Apicella