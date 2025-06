Formula E | Shanghai EPrix, Cassidy torna alla vittoria sotto la pioggia

A oltre un anno dall'ultima volta, Nick Cassidy torna a vincere in Formula E conquistando la vittoria nella seconda gara del weekend di Shanghai. Una corsa fortemente condizionata dalla pioggia caduta nel corso di tutta la giornata, che già aveva condizionato la qualifica - fermata nella fase a gruppi - e che poi ha costretto la direzione gara a rinviare lo start di un'ora e mezza dopo l'anticipo di due ore ufficializzato ieri.

Cassidy domina in condizioni difficili

Cassidy, partito dalla pole position, ha trionfato comandando la gara dall'inizio alla fine, aprendo un gap con gli inseguitori sin dall'ottavo giro, quando la SC - in pista nei primi 7 giri per valutare le condizioni della pista - ha lasciato spazio alle vetture. Il neozelandese ha conquistato così l'ottava vittoria della sua carriera in Formula E e la prima dalla prima delle due gare di Berlino dello scorso anno.

Sono orgoglioso dei ragazzi, il nostro ritmo oggi è stato ottimo. Penso che lo scorso anno abbiamo mancato diverse vittorie, negli ultimi giri ci ho pensato ed essermi tolto questo peso è bello. Sono molto contento, i miei genitori sono qui dalla Nuova Zelanda, è bello. Ho un bel gruppo di persone attorno a me, il mio ingegnere di pista è stato eccezionale quest'anno, voglio godermelo fino alla fine dell'anno.

Sul podio con Cassidy - sul traguardo con un margine di 7" circa - chiudono le due Porsche di Pascal Wehrlein e Antonio Felix da Costa, che rispetto alle posizioni in griglia si sono scambiati le posizioni e separati da 12" circa, segno che è stata una gara di gestione per tutti i piloti date le condizioni complesse sul circuito per la tanta pioggia caduta. Top-5 chiusa da Jake Hughes e Jean-Eric Vergne.

A punti chiudono anche Muller, Vandoorne, Frijns, Di Grassi - che dal quarto posto della qualifica è uno dei pochi piloti ad aver perso terreno - e Barnard. Per il belga anche un 360° senza conseguenze né sulla vettura né in classifica verso il finale della gara: un episodio simile è capitato a Sam Bird, autore nello stesso punto di un 720°.

Meanwhile further back in the field we are seeing some major spinning action 😅🔁?@Hankook_Sport #ShanghaiEPrix pic.twitter.com/ocnyX2Y7fL — Formula E (@FIAFormulaE) June 1, 2025

Rowland fuori dai punti

Gara da dimenticare per Oliver Rowland, che in qualifica era stato eliminato nella fase a gruppi e che è scattato dalla 17^ posizione. L'inglese ha pagato caro questo passo falso chiudendo solo 13° a oltre 1' da Cassidy, portandosi a casa così il primo “zero” da San Paolo e permettendo ai suoi avversari di avvicinarsi in campionato. Ritirato invece per un problema tecnico il vincitore di ieri Maximilian Gunther.

La classifica

Credits: FIA Formula E

Nel Mondiale Rowland resta fermo a 171 punti ma vede il suo vantaggio diminuire a 68 punti rispetto a Wehrlein, che riprende la seconda posizione ai danni di Taylor Barnard, sceso di nuovo al quarto posto della classifica. Cambio in vetta invece tra i team dove, con questo risultato e grazie anche al giro veloce fatto da Wehrlein, Porsche prende la vetta sulla Nissan per un punto.

Prossimo appuntamento tra 20 giorni con l'EPrix di Giacarta che torna in calendario dopo un anno di assenza.

Mattia Fundarò