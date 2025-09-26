WEC | Peugeot ed Akkodis Lexus aprono al top il weekend della 6h Fuji

Inizia sotto il segno di Peugeot il settimo round del FIA World Endurance Championship. Mikkel Jensen #93 detta il ritmo al termine del day-1 della 6h del Fuji, il marchio francese ha ripetuto nel pomeriggio quanto fatto in mattinata con Loic Duval e la gemella #94.

Peugeot mette paura ai rivali

Peugeot parte forte in Giappone: Jensen è stato il migliore nella FP2 del Fuji precedendo la Porsche 963 #5 di Julien Andlauer e l'Aston Martin #009 di Marco Sorensen, entrambi a meno di 1 decimo dalla vetta.

Dopo il podio al COTA arrivano quindi dei nuovi ottimi segnali dalle 9X8 che potrebbero confermarsi anche nel resto del weekend, il 100mo della storia del Mondiale Endurance.

Toyota insegue con Alpine. La LMDh #35 si è inserita in mezzo alle due GR010 Hybrid, precisamente alle spalle della #8 e davanti alla #7. Settimo tempo per Cadillac #12, ottavo per la Ferrari #50 che ha saputo tenere testa all'Aston #007 ed alla Porsche ufficiale #6.

6h Fuji: Lexus domina in LMGT3

Dominio Lexus in entrambe le sessioni in LMGT3. Clemens Smith #87 si è imposto sulla McLaren #59 United Autosports, la 720S GT3 EVO ha saputo nel corso della sessione interrompere la ‘doppietta’ Akkodis ASP.

Sébastien Baud precede quindi la RC F GT3 #78 di Finn Gehrsitz. Il tedesco rookie quest'anno nel FIA WEC ha completato il venerdì giapponese davanti alla Porsche #92 Manthey, leader della classifica generale ad un passo dal vincere il titolo già questo weekend.

Tutte le vetture hanno regolarmente preso parte alla sessione, non ci sono stati particolari colpi di scena. Da segnalare solo due Full Course Yellow oltre ad una breve neutralizzazione per la presenza di alcuni detriti sul rettilineo principale.

Domani il programma prevede la FP3 e le qualifiche, mentre domenica la gara sarà offerta in diretta su Sky Sport, Discovery + oppure sul sito ufficiale della serie a partire dalle 4.00 italiane.

Luca Pellegrini