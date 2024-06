MotoGP | GP Olanda, Practice: Bagnaia il più veloce del venerdì

Il venerdì di MotoGP nell'Università di Assen è iniziato questa mattina e si è chiuso con una sessione di Practice abbastanza concitata e chiusasi con il record della pista realizzato da Francesco Bagnaia, che ha ritoccato il tempo record di Bezzecchi del 2023 candidandosi al ruolo di grande favorito.

Il trio Bagnaia, Viñales e Márquez è il più veloce

Per Bagnaia un turno convincente che si è chiuso con il miglior tempo di giornata, e il nuovo record della pista, in 1:31.340. Il Campione del Mondo in carica, che ha la pista di Assen tatuata sull'avambraccio, ha così abbassato il precedente riferimento assoluto di 132 millesimi, riconfermandosi il più veloce anche della sessione di Practice. L’italiano strappa la leadership di giornata a Maverick Viñales, anche lui sotto il vecchio record della pista +0.065 da Bagnaia. Terzo tempo per Alex Márquez, che sembra ritrovare feeling in sella alla GP23: il pilota spagnolo ha siglato un terzo tempo a +0.320, che gli ha permesso l'accesso diretto al Q2

Binder unica KTM nei primi 10, ottima Aprilia in top ten

Ottime notizie in Olanda per Aprilia in vista di domani: nonostante una scivolata e qualche problema per Aleix, tre su quattro moto sono andati direttamente in Q2. Escluso Miguel Oliveira (16°) che con la sua Aprilia dovrà passare per la sessione Q1 nel sabato di qualifiche. Espargarò si è preso il quarto tempo, seguito da un Jorge Martin nettamente sottotono rispetto agli altri weekend di gara. Marc Márquez ci ha provato, ma non è andato oltre la sesta posizione, tempo comunque utile per accedere direttamente in Q2.

Di tutte le KTM, l'unica a non passare per il Q1 sarà quella di Brad Binder, che ha siglato il settimo tempo. Pedro Acosta (15°), mentre Jack Miller (18°) e Augusto Fernandez (21°), non sono riusciti ad accedere direttamente al Q2. Bene Raul Fernandez, che dopo il terzo posto della mattinata ha fatto segnare il nono tempo, subito dietro ad Enea Bastianini ottavo. A chiudere la top ten Franco Morbidelli, che conferma i progressi fatti ultimamente.

Beffate entrambe le Ducati del Pertamina VR46, che si ritrovano appena fuori dalla top ten e sabato dovranno passare per il Q1, con Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio rispettivamente 13° e 14°.

Come ormai di consueto, a chiudere la classifica ritroviamo le Honda ufficiali di Mir e Marini. Buona prestazione delle due Yamaha, con Fabio Quartararo che, per una posizione, si è visto sfuggire la possibilità di accesso diretto alla Q2. Alex Rins, invece, ha chiuso in quattordicesima piazza.

MotoGP | GP Olanda: i risultati delle Practice

Credits: MotoGP.com

Claudia Barchiesi