Italian F4 | Mugello, gara-2: Slater soffre ma vince ancora, a podio Bohra e Al Dhaheri

Non si ferma la cavalcata di Freddie Slater, che centra una nuova vittoria nella seconda gara di giornata della Italian F4, di scena al Mugello. Il pilota britannico, scattato dalla pole position, ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Akshay Bohra ed il compagno di squadra Rashid Al Dhaheri, al primo podio nella serie europea.

Niente dominio ma Slater centra l’ottava consecutiva al Mugello

Prosegue indisturbata la cavalcata di Freddie Slater verso un titolo Italian F4 sempre più nelle sue mani. Il pilota Prema Racing raggiunge quota undici successi stagionali, su tredici gare totali, continuando ad infrangere record. La vittoria del pilota britannico non è stata scalfita nemmeno da due ripartenze da safety car, particolarmente insidiose al Mugello visto il lungo rettilineo tra l’ultima curva, la Bucine e la San Donato.

Una vittoria in questo caso non scontata, con i due rivali alle spalle che hanno messo in discussione il successo del talentino britannico nelle ultime fasi della corsa.

Riscatta parzialmente una pole position non sfruttata in gara-1 Akshay Bohra, secondo al traguardo dopo aver messo grande pressione al leader di gara. L’alfiere US Racing ha guadagnato una posizione rispetto alla casella di partenza, ai danni di Rashid Al Dhaheri, che ha pagato un ingresso avventato della Van Amersfoort di Gustav Johnsson al restart dopo la seconda e ultima neutralizzazione.

Yamakoshi perde ancora terreno

Proprio il pilota svedese che anche grazie a qualche manovra aggressiva ma efficace ha centrato il suo miglior risultato nella categoria, chiudendo ai piedi del podio, pur staccato dal terzetto di testa. A sorpresa, Johnsson, al nono piazzamento consecutivo in top ten, è riuscito a tenersi alle spalle il più quotato compagno di squadra Hiyu Yamakoshi, che ora vede messa in discussione anche la seconda posizione assoluta.

Al sesto posto un Alex Powell meno brillante rispetto a Vallelunga: il risultato ha comunque permesso al pilota Prema Racing di ottenere il secondo successo di giornata tra i rookie. Buona gara per la Jenzer Motorsport di Ethan Isher, settimo, davanti a Gianmarco Pradel, Tomass Stolcermanis e Matheus Ferreira, a chiudere i dieci.

L’unico italiano ad aver visto la bandiera a scacchi è stato Emanuele Olivieri, diciassettesimo. Gara compromessa già nella prima tornata per Davide Larini, costretto ai box dopo una toccata che ha portato al cedimento dell’ala anteriore. Corsa chiusa con anticipo anche per la Van Amersfoort di Alvise Rodella.

Il programma si completerà domani con l’ultima gara del round toscano, in programma alle 11:20.

Samuele Fassino