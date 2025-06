GTWC Europe | Lamborghini balza in vetta nella notte

Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper sono al comando della 24h di Spa a 8h dalla bandiera a scacchi. La Lamborghini #163 schierata da GRT controlla la scena dopo la notte con un piccolo margine nei confronti di Phillip Eng/Dan Harper/Max Hesse (ROWE Racing BMW #998) e Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril/Alessio Rovera (AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #51).

La notte condanna Aston #7 e Mercedes #17

La notte di Spa ha visto due importanti ritiri. Il primo è stato quello dell'Aston Martin #7 Comtoyou Racing per un problema tecnico, il secondo ha visto protagonista la Mercedes #17 GetSpeed.

Fabian Schiller ha dovuto alzare bandiera bianca prematuramente con la propria AMG GT3 EVO #17 poco verso le 2.00 della mattina in seguito ad un clamoroso contatto con l'Audi #99 Tresor Attempto Racing.

L'ottavo FCY della giornata ha permesso alla BMW M4 GT3 EVO #998 di ROWE Racing di portarsi al comando per la prima volta. Max Hesse ha quindi iniziato a gestire la Lamborghini #63 GRT, all'attacco a più riprese con Luca Engstler e con Mirko Bortolotti.

Il trentino è riuscito ad ottenere il controllo delle operazioni alle prime luci dell'alba, fase di transizione che ha preceduto il rientro della Safety Car dopo una lunga assenza per un problema alla McLaren #23 Team JRN.

Lamborghini all'attacco alla 24h Spa

Ogni squadra ha approfittato del critico momento a 10h e 27 dalla fine per effettuare il ‘pit stop tecnico’. Ricordiamo infatti la regola della 24h di Spa che prevede di effettuare una sosta obbligatoria di cinque minuti dopo la metà dell'evento.

Lamborghini continua a gestire la situazione in Belgio con un minimo scarto sulla BMW M4 GT3 EVO #998 e la Ferrari 296 GT3 #51. Leggermente più attardata invece la Mercedes #48 Winward Racing in seguito ad una penalità dopo aver colpito alla Bus Stop la Ford Mustang GT3 #65 HRT.

AF Corse Ferrari #50, Rutronik Racing Porsche #96, ROWE Racing BMW #98 e WRT BMW #32 inseguono nell'ordine precedendo i leader in classe Gold Cup Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham (Verstappen.com Racing Aston Martin #33).

In Silver Cup dettano il passo Romain Leroux/Mateo Villagomez/Oliver Soderstrom (Walkenhorst Motorsport Aston Martin #35), mentre in Bronze la classifica è controllata da Gabriele Piana/Rinat Salikhov/Marvin Dienst/Daan Arrow (Winward Racing Mercedes #81). Parentesi finale per la categoria PRO AM con l'ottima prestazione da parte di Noam Abramczyk/Mathieu Detry/ Fabian Duffieux/Bo Yuan (AV Racing by Car Collection Motorsport Porsche #29).

Luca Pellegrini