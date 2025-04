WEC | Ferrari regna a Imola: un inizio di 2025 incredibile

Ferrari ha vinto con merito l'edizione 2025 della 6h Imola, secondo atto del FIA World Endurance Championship. Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi sono stati perfetti con la 499P #51 a fare la differenza, confermando la strepitosa pole realizzata nel corso delle qualifiche di sabato.

Ferrari trionfa in casa

Il marchio di Maranello ha vissuto un week-end trionfale sulle rive del Santerno dominando le prove libere, le qualifiche ed anche la gara. Il successo non è però stato facile, messo in discussione dalla strategia dei rivali e dall'inserimento di una Virtual SC che a meno di 2h e 30 dalla conclusione poteva cambiare le carte in tavola.

I vincitori della 24h Le Mans 2023, senza affermazioni proprio da quel giorno, non hanno mai perso il controllo di una sfida ricca di insidie a Imola. Il tridente è riuscito a gestire il ritorno dei rivali imponendosi con merito sulla BMW #20 di Sheldon van der Linde /Robin Frijns/René Rast e sull'Alpine #36 di Jules Gounon/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher.

Ferrari ha festeggiato a Imola la prima vittoria in Italia nella classe regina dei prototipi dal 1973, risultato ottenuto in quel di Monza con Brian Redman/ Jacky Ickx. Il risultato era stato sfiorato anche lo scorso anno, ma la pioggia ha rovinato i piani prima della bandiera a scacchi.

Giovinazzi ha affermato in una nota:

Finalmente una vittoria! Averla ottenuta a casa nostra è davvero straordinario. È stato un weekend perfetto, sin dalle prove libere, poi la pole position e quindi la vittoria. È stata una gara lunga ma avevamo la consapevolezza del potenziale della vettura e siamo stati bravi a non sbagliare nulla, né dal punto di vista della strategia, né per quanto concerne la gestione degli pneumatici. I miei compagni sono stati molto bravi, così come la squadra e ci godiamo assieme questo momento.

Ferrari #51 - Bonora Agency

Inizio stellare per Ferrari nel 2025

Le auto titolari di Ferrari si impongono per la prima volta nel FIA WEC in due prove consecutive. Il costruttore italiano è ora leader in solitaria della serie con 92p all'attivo contro i 63p di BMW ed i 53 di Alpine. Sappiamo bene quanto l'obiettivo 2025 per la Rossa sia quello di puntare al titolo e per ora più di così era difficile ottenere.

Ferrari ha confermato davanti al proprio pubblico tutto il proprio potenziale mettendo paura alla concorrenza in vista di Spa-Francorchamps e soprattutto di Le Mans. Tantissimo è stato il lavoro durante l'inverno da parte degli uomini di Maranello che hanno continuato il programma iniziato dopo Le Mans 2024 con l'introduzione del primo ‘Joker’ dei cinque a disposizione.

Ai margini del week-end non poteva mancare il commento di Antonello Coletta, Global Head of Ferrari Endurance and Corse Clienti.

La soddisfazione è enorme per questa vittoria ottenuta in Italia con la 499P numero 51 davanti ai nostri tifosi. Dopo la tripletta in Qatar, abbiamo ribadito oggi quanto il lavoro svolto durante l’inverno sia stato utile e positivo. Qui a Imola ovviamente ci aspettavamo un risultato migliore con le altre due vetture con le quali, per differenti motivi, non siamo riusciti a concretizzare quello che avremmo desiderato. Portiamo a casa una seconda vittoria in altrettante gare di questa stagione: faccio i complimenti a tutta la squadra che ha fatto un grande lavoro come abbiamo dimostrato sabato, per esempio, sostituendo il motore della vettura numero 83 in un’ora e 45 minuti in tempo per la qualifica e ottenendo un secondo tempo in griglia. Questo è senza dubbio un bel momento per noi, ma non dobbiamo rilassarci perché siamo solo alla seconda gara del campionato e ne abbiamo di fronte altre sei, incluso l’appuntamento più importante a Le Mans.

Luca Pellegrini