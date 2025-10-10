Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 11/12 ottobre

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Finale a Barcellona per SRO Europe, mentre a Road Atlanta non perdetevi la Motul Petit Le Mans che concluderà la stagione 2025 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Anche l'Italia sarà protagonista con il TCR Italy e la Porsche Carrera Cup tricolore a Misano Adriatico.

Le dirette di venerdì 10 ottobre

15.30 | Madza MX5 Cup - Road Atlanta Finale (race-2)

16.35 | Porsche Carrera Cup NA - Road Atlanta finale (race-2)

18.40 | IMSA Michelin Pilot Challenge - Road Atlanta finale

21.15 | Motul Petit Le Mans - Qualifiche

Le dirette di sabato 11 ottobre

9.00 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - FP Barcellona 

10.45 | Campionato Italiano Sport Prototipi - Misano Adriatico race-1

 

11.35 | TCR Italy - Misano Adriatico race-2

 

11.45 | NLS - Round 10

14.35 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - Pre Qualy Barcellona 

 

 

14.55 | TCR Italy DSG - Misano Adriatico race-2

17.45 | GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club - Barcellona race-1

18.30 | Motul Petit Le Mans - IMSA WeatherTech SportsCar Championship 

 

Le dirette di domenica 12 ottobre

8.55 | Campionato Italiano Sport Prototipi - Misano Adriatico race-2

10.20 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - Barcellona qualifiche 

12.55 | TCR Italy - Misano Adriatico race-1 

13.05 | GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club - Barcellona race-2 

14.45 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - 3h Barcellona 

14.55 | TCR Italy DSG - Misano race-2 