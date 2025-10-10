Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 11/12 ottobre
Segui in diretta su LiveGP.it tutte le gare del weekend senza perdere tempo a cercare i link...in giro per il web
Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!
Finale a Barcellona per SRO Europe, mentre a Road Atlanta non perdetevi la Motul Petit Le Mans che concluderà la stagione 2025 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Anche l'Italia sarà protagonista con il TCR Italy e la Porsche Carrera Cup tricolore a Misano Adriatico.
Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!
Le dirette di venerdì 10 ottobre
15.30 | Madza MX5 Cup - Road Atlanta Finale (race-2)
16.35 | Porsche Carrera Cup NA - Road Atlanta finale (race-2)
18.40 | IMSA Michelin Pilot Challenge - Road Atlanta finale
21.15 | Motul Petit Le Mans - Qualifiche
Le dirette di sabato 11 ottobre
9.00 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - FP Barcellona
10.45 | Campionato Italiano Sport Prototipi - Misano Adriatico race-1
11.35 | TCR Italy - Misano Adriatico race-2
11.45 | NLS - Round 10
14.35 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - Pre Qualy Barcellona
14.55 | TCR Italy DSG - Misano Adriatico race-2
17.45 | GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club - Barcellona race-1
18.30 | Motul Petit Le Mans - IMSA WeatherTech SportsCar Championship
Le dirette di domenica 12 ottobre
8.55 | Campionato Italiano Sport Prototipi - Misano Adriatico race-2
10.20 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - Barcellona qualifiche
12.55 | TCR Italy - Misano Adriatico race-1
13.05 | GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club - Barcellona race-2
14.45 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup - 3h Barcellona
14.55 | TCR Italy DSG - Misano race-2