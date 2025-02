WEC | Prologue, day-1: Ferrari e Cadillac si dividono il primato

AF Corse Ferrari e Cadillac Hertz Team JOTA si dividono la vetta nel day-1 del Prologue 2025 per quanto riguarda il FIA World Endurance Championship. La 499P #83 AF Corse e la V-Series.R #12 ufficiale svettano nella prima giornata in pista dell'anno, Lexus domina in GT in entrambi i turni.

Prologue, test 1: AF Corse Ferrari subito all'assalto

La prima sessione ufficiale del campionato 2025 ha visto all'assalto la Ferrari 499P #83 AF Corse di Robert Kubica. Il polacco ha fatto la differenza in 1.41.673 con oltre 2 decimi di scarto sulla Cadillac Hertz JOTA #12 di Will Stevens e la 499P ufficiale #51 di James Calado.

La BMW #12, la Ferrari #50 e la Cadillac #38 si sono inseriti nell'ordine precedendo la Peugeot #93. Menzione importante per il marchio francese che ha confermato l'utilizzo di un ‘Joker’ per lo sviluppo delle sospensioni.

Ricordiamo che il prototipo francese è al debutto in Qatar con la versione aggiornata della 9X8. Nel 2024 i francesi parteciparono alla 1812km di Lusail e sfiorarono anche il podio, ma con la versione senza alettone della vettura.

Porsche e Toyota GR chiudono la Top10 rispettivamente con il prototipo #5 e con la GR010 Hybrid #8. Da rimarcare per il marchio tedesco un problema all'ibrido sull'auto #6 durante la mattinata, la vettura si è fermata nel secondo settore causando la terza red flag del 2025.

1-2 Cadillac al pomeriggio

Doppietta Cadillac Hertz Team JOTA nel pomeriggio con Alex Lynn e Sébastien Bourdais protagonisti. Il #12 ha preceduto il #38, la coppia ha abbassato il riferimento stabilito in mattinata dalla Ferrari siglando il tempo di 1.39.575.

Ferrari resta in ogni caso tra i migliori anche nella Session 2. Antonio Fuoco #50 ha stampato il terzo crono precedendo la Porsche ufficiale #5 di Julien Andlauer e la già citata 499P ‘gialla’ #83 di AF Corse sempre nelle mani di Kubica.

La Top10 è stata chiusa da Ferrari #51, Porsche #6, Toyota GR #7, Peugeot #93 e Peugeot #94. Leggermente più indietro le due Alpine, in azione con un prototipo aggiornato rispetto alla passata stagione così come BMW Motorsport.

Prologue WEC, prima votla per Hertz JOTA Cadillac - Credits: Hertz JOTA

Primi giri per l' Aston Martin Valkyrie

Per la prima volta anche in una sessione del FIA World Endurance Championship è scesa in pista l'Aston Martin Valkyrie, novità assoluta della stagione 2025. Il prototipo britannico è sceso regolarmente in pista quest'oggi in vista del debutto assoluto di settimana prossima.

Il marchio inglese che successivamente sarà all'attacco anche nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship avrà due unità in azione come regolamento nel FIA WEC con Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn e Alex Riberas/Roman De Angelis/Marco Sorensen al volante.

Il prototipo alimentato dal caratteristico motore V12 aspirato ha chiuso la seconda sessione in fondo alla graduatoria nella Session 2 precedendo la Porsche 963 #99 Proton Competition

Lexus padrona della scena in GT

Lexus non ha avuto rivali nel primo giorno del Prologue in quel di Lusail. José Maria Lopez #87 è stato il migliore questo pomeriggio, mentre l'auto #78 di Ben Barnicoat ha fatto la differenza in mattinata.

Il secondo turno è stato il più competitivo della giornata, l'argentino ex vincitore della 24h Le Mans ha fermato il cronometro in 1.54.959 precedendo la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #33 TF Sport e la Ferrari 296 GT3 #21 AF Corse rispettivamente affidate a Daniel Juncadella ed ad Alessio Rovera.

Domani altra giornata in pista con due turni: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 (riportati orari italiani).

Luca Pellegrini