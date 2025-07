F4 Italia | Mugello, gara-3: Powell domina, Nakamura-Berta allunga in classifica

Alex Powell si ripete dopo gara-2 e conquista la vittoria anche nella terza manche del round del Mugello valido per il campionato F4 Italia 2025. Il pilota R-ACE GP ha dominato la scena finendo davanti a Reno Francot (PHM Racing), mentre il leader di classifica Kean Nakamura-Berta (Prema Racing) ha firmato un altro podio utile ad estendere la sua leadership.

Powell in testa dall’inizio alla fine, Francot di nuovo sul podio

Si è chiuso dunque con una grande prova di forza il weekend toscano di Powell. Il giovane talento giamaicano di passaporto statunitense ha ripetuto il copione della gara pomeridiana di ieri, sfruttando la pole position per condurre la gara dall’inizio alla fine nonostante una breve pioggerellina che è scesa prima del giro di formazione senza però bagnare la pista del Mugello.

Francot ha provato a rimanere attaccato alla Prema di Alex dopo aver sopravanzato Nakamura-Berta alla partenza, ma nel finale è stato costretto a mollare l’inseguimento sul pilota junior Mercedes per difendere (con successo) la sua seconda posizione. Dall’altra parte, il giapponese ha scelto di non rischiare e si porta così a casa un prezioso terzo posto con cui allunga ancora in cima alla classifica, precedendo al traguardo Gabriel Gomez (US Racing) e Maksimilian Popov (Van Amersfoort Racing).

Wheldon crolla fuori dalla top 10, foratura e sosta per Olivieri

Credits: ACI Sport

Lo spettacolo avviene dietro al gruppo dei primi: dopo un Luka Sammalisto (US Racing) in sesta posizione solitaria, il settimo posto è stato oggetto di una grande bagarre tra i rookie della categoria. A spuntarla è stato il colombiano Salim Hanna della Prema Racing davanti al suo compagno cinese Newman Chi, mentre a seguire completano la zona punti le due Van Amersfoort Racing di Aleksander Ruta e di Dante Vinci, con quest’ultimo protagonista di un spettacolare sorpasso su Severiukhin.

Gara da dimenticare invece per un Sebastian Wheldon che, partito dalla quinta piazza in griglia, fatica fin da subito a tenere il ritmo anche dei suoi compagni di squadra Prema, con il giovane rappresentante di Andretti Autosport che è crollato al quattordicesimo posto finale dopo essere stato protagonista nel duello con Oleksandr Bondarev. Il rookie ucraino si è girato alla curva 2 (Luco) proprio durante una bagarre con il giovane figlio d'arte.

Grande sfortuna anche per Emanuele Olivieri (R-ACE GP), con il pilota classe 2008 di Canelli che conclude la sua gara al 30° posto dopo una foratura della posteriore destra a seguito di un contatto con Harrison Bart (Jenzer Motorsport). Il miglior italiano al traguardo è dunque Francesco Pio Coppola (Technorace Competition) in 27a posizione (QUI i risultati completi).

Mugello, i risultati di gara-3

Credits: ACI Sport

Dopo le emozioni del weekend del Mugello, questa è la top 5 della classifica piloti: Nakamura-Berta 213, Wheldon 154, Gomez 154, Powell 113, Olivieri 94. Il campionato F4 Italia tornerà in azione dal 1 al 3 agosto per la quinta tappa della stagione all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Andrea Mattavelli