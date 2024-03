WEC | Peugeot si aggiorna e 'mette le ali'

Peugeot TotalEnergies ha rivelato quest'oggi la livrea e soprattutto le linee della nuova Peugeot 9X8. L'ala posteriore spicca nel retro del prototipo francese, la vettura è pronta per il debutto ufficiale il 21 aprile in quel di Imola dopo una lunga fase di test.

Peugeot si aggiorna

Tanti gli aggiornamenti apportati, spicca ovviamente l'alettone posteriore. Interessante anche il dato sugli pneumatici con 29cm all'anteriore e 34 nel retro, una caratteristica che vuole sfruttare al massimo ogni aspetto del regolamento e che modifica la larghezza identica da 31/31 cm su tutte le ruote.

Olivier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport, ha riportato in una nota ai margini della presentazione ufficiale che si è tenuta nella giornata odierna:

Affinché gli pneumatici funzionassero in modo efficace, abbiamo dovuto modificare il baricentro della Peugeot 9X8. E per avere un migliore equilibrio aerodinamico, abbiamo dovuto pensare anche alla ridistribuzione dei carichi aerodinamici, il che ci ha portato a riprogettare circa il 90% dei componenti della carrozzeria. L’obiettivo è chiaramente tornare tra i primi, lottare regolarmente per il podio e lottare anche per la vittoria

La Peugeot 9X8 che correrà nel FIA WEC 2024 - Credits: Peugeot

Da Imola riparte una nuova avventura

La Peugeot è tornata nella classe regina delle competizioni di durata nel 2022 disputando la 6h di Monza valida per il FIA World Endurance Championship. La pista lombarda ha segnato il debutto e successivamente il primo e per ora unico podio della storia del marchio francese in Hypercar.

Imola segna ora una nuova pietra miliare verso una nuova edizione della 24h Le Mans. Dopo l'edizione del centenario, il 2024 segna una nuova data da ricordare, Peugeot vorrà infatti onorare al meglio il 30mo anniversario della storica doppietta ottenuta sul ‘Circuit della Sarthe’.

Linda Jackson, Direttore generale del marchio, ha commentato ai margini della presentazione della Peugeot 9X8 EVO:

Per il 2024 l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere le gare! Sappiamo che quest’anno la concorrenza sarà ancora più dura, ma il nostro team ha lavorato molto duramente per sviluppare una versione 2024 della PEUGEOT 9X8 che rifletta perfettamente i valori del marchio

Luca Pellegrini