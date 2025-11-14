GP Macao | Naël in pole su Slater, Fuoco al top in GT

Theophile Naël ed Antonio Fuoco svettano nelle qualifiche odierne del GP di Macao, rispettivamente nella FIA Formula Regional World Cup e nella FIA GT World Cup. Primo posto in vista della Qualifying Race di domani anche per Sebastian Wheldon, il migliore in F4.

FIA FR World Cup: Naël beffa Slater, 7° Colnaghi e 9° De Palo

Theophile Naël regola di 9 millesimi Freddie Slater e firma la pole position per la Qualifying Race del GP Macao 2025 per quanto riguarda la FIA Formula Regional World Cup. Il francese si è imposto nella decisiva Q2 sul britannico al termine di un turno segnato da una lunghissima serie di interruzioni.

Sulla falsariga del 2024, sono state tantissime le bandiere rosse che hanno interrotto il turno decisivo per l'assegnazione della prima posizione. Il #6 di KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport è riuscito a scavalvalcare il favorito di SJM Theodore PREMA Racing #11, leader nella Q1 disputata nella giornata di ieri.

Credits: Macau GP

Seconda fila tutta ART GP con Evan Giltaire #22 e Taito Kato #23 presenti nell'ordine in terza e quarta piazza a oltre 2 decimi dalla vetta. Ottima quinta piazza invece per Enzo Deligny (R-ace GP #5), presente davanti a Mari Boya (KCMG ENYA by Pinnacle Motorsport #7) e Mattia Colnaghi (PHM Racing #19).

Il campione 2025 della Eurocup-3 ha battuto Rashid Al Dhaheri (SJM Theodore PREMA Racing #12) ed il nuovo pilota McLaren Academy Matteo De Palo (R-ace GP #2).

FIA GT World Cup: Fuoco e Ye davanti con Ferrari

Due Ferrari scatteranno domani in prima fila nella ‘gara di qualifica’ della FIA GT World Cup. Antonio Fuoco ha fatto al differenza nella nuovissima Superpole battendo nell'ultimo passaggio disponibile Yifei Ye.

Credits: Macau GP

#50 di AF Corse ed il #83 di Harmony Racing hanno regolato la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #63 Absolute Corse di Edoardo Mortara. Mr. Macau si è imposto sulla concorrenza riuscendo nei due decisivi passaggi della Q2 a regolare la Porsche #911 Absolute Racing di Alessio Picariello e l'Audi #46 FAW Audi Sport Asia Team Phantom di Joel Eriksson.

La classifica è cambiata pochi minuti dopo la fine della Q2: Mortara è stato retrocesso per ‘overpower’ durante il secondo giro di qualifica e di conseguenza dovrà scattare dalla 10ma posizione.

Eredita un posto Raffaele Marciello con la BMW M4 GT3 EVO #53 ROWE Racing. L'elvetico, due volte a segno a Macau in GT, si è attestato in quinta piazza davanti a Ayhancan Güven (Schumacher CLRT Porsche #11).

Da segnalare l'11mo posto per la Porsche #912 Absolute Racing di Laurens Vanthoor, protagonista di un crash nella giornata di ieri in curva 2 durante la FP1. Ultimo invece Sheldon van der Linde (WRT BMW), fermo alla curva ‘Morrish’ durante la Q1 odierna.

FIA F4 World Cup: Wheldon batte Nakamura ed Olivieri

Sebastian Wheldon #98 approfitta di una bandiera rossa nel finale per firmare la prima pole della storia della FIA F4 World Cup. L'americano ha regolato Kean Nakamura #51 ed Emanuele Olivieri #68, rispettivamente in seconda e terza piazza a +0.136 ed a +0.216 dalla vetta.

Credits: Macau GP

Thomas Bearman #87 si è inserito quarto, abile a beffare Tiago Rodrigues #3, Jules Roussel #7 e Fionn McLaughlin #5 al termine di un turno segnato da ben tre interruzioni (l'ultima a 3 minuti dal termine delle qualifiche).

TCR: Girolami in pole per la ‘Macau Guia Race’

Nestor Girolami ha firmato la pole per la ‘Macau Guia Race’, il nome con cui viene indicato l'ultimo round del TCR World Tour. L'argentino di Hyundai ha fatto la differenza in Q2 riuscendo a precedere i due contendenti per il titolo Yann Ehrlacher e Thed Björk.

Credits. TCR World Tour

Il francese ha battuto lo svedese, le due auto di Lynk & Co 03 FL scatteranno l'una davanti all'altra nella race-1 di domani, ma anche nella giornata di domenica. Ricordiamo che i due alfieri di Cyan Racing sono gli unici che possono contendersi il titolo piloti dopo l'avvincente round in Cina di inizio novembre.

Norbert Michelisz con Hyundai e Ignacio Montenegro con l'Honda schierata da GOAT Racing seguono nell'ordine, mentre è da segnalare la 10ma posizione per Josh Buchan. L'australiano di HMO Customer Racing Hyundai scatterà dalla pole per race-2 con l'inversione dello schieramento.

Il GP Macao 2025 continuerà domani tutte le ‘Qualy Race’ decisive per la griglia di partenza della ‘Main Race’ di domenica. Eccezione per il TCR World Tour che avrà due corse divise.

Luca Pellegrini