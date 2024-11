MotoGP | Solidarity GP Barcellona, Practice: Bagnaia svetta, Martin si nasconde

Il venerdì pomeriggio della MotoGP è subito incandescente, e non per le temperature. Ad accendere gli animi di Montmelò, infatti, ci ha pensato Francesco Bagnaia, leader al termine delle Prove Ufficiali del Solidarity GP di Barcellona che definiscono l'accesso diretto al Q2 di domani. Alle sue spalle, vicinissimi, troviamo Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò. Leggermente più arretrato Jorge Martin, quinto, che ha preferito non prendersi troppi rischi.

Bagnaia parte in quarta, Martin si nasconde?

Nel venerdì del Solidarity GP di Barcellona a dettare legge è Francesco Bagnaia: il Campione del Mondo in carica fa subito capire che sarà un osso duro fino alla fine, chiudendo la prima giornata in pista al comando grazie a un crono di 1:38.918, riscattandosi così al meglio dopo una mattinata in sordina e - soprattutto - lasciandosi alle spalle gli strascichi della caduta a fine FP1 [provocata da un sorpasso azzardato di Viñales, ndr].

Alle sue spalle, però, non sono mancate le sorprese: in seconda posizione, infatti, ecco che troviamo Marco Bezzecchi, distante solo 80 millesimi dalla testa (1:39.998) e unico - insieme a Pecco - a scendere sotto il muro dell'1:39. Bene anche Aleix Espargarò, al suo ultimo GP in carriera, terzo al termine delle Practice in 1:39.025, anche lui vicinissimo al duo di testa. Proseguendo in classifica, stupisce anche Johann Zarco, quarto a fine sessione, che chiude con il tempo di 1:39.197 e precede il favorito nella corsa al titolo iridato Jorge Martin, solamente quinto in 1:39.214. Lo spagnolo mantiene la stessa posizione delle FP1, preferendo evitare rischi inutili in vista del prosieguo del weekend.

Sesta piazza per Maverick Viñales, che ferma il cronometro in 1:39.224 e si piazza davanti al duo di Ducati Gresini, con Alex Marquez (settimo in 1:39.295) che precede il fratello Marc (ottavo in 1:39.361). Chiudono la top ten Pedro Acosta ed Enea Bastianini, rispettivamente nono (1:39.418) e decimo (1:31.167).

KTM e Yamaha out dal Q2

Nulla da fare, invece, per le due KTM ufficiali, in particolare per Jack Miller, undicesimo e fuori di un soffio (21 millesimi) dal Q2. Va addirittura peggio al compagno di squadra Brad Binder, addirittura diciassettesimo e distante oltre 1" dalla vetta.

Male anche Yamaha, con Fabio Quartararo che non va oltre la tredicesima posizione in 1:39.791 e precede di soli tre millesimi (1:39.794) il compagno Alex Rins, quattordicesimo. Venerdì da dimenticare anche per Franco Morbidelli, sedicesimo al termine della sessione dopo essere caduto nelle fasi iniziali (senza conseguenze). Giornata no anche per le Honda ufficiali, con Luca Marini sedicesimo (1:39.994) e Joan Mir diciottesimo (1:40.125).

MotoGP | I risultati delle Prove Ufficiali

La classifica finale e i tempi della sessione di Prove Ufficiali di MotoGP | Credits: MotoGP

Giorgia Guarnieri

