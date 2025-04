DTM | 2025: Bortolotti contro tutti per uno storico bis

Parte da Oschersleben la stagione 2025 del DTM, un nuovo campionato tutto da vivere dopo lo storico acuto di Mirko Bortolotti dello scorso ottobre. L’italiano è pronto per confermarsi con Lamborghini e con lo storico team ABT alla vigilia di una stagione da non perdere con sette costruttori al via.

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Calendario immutato, due soste per race-2

Non cambia il calendario rispetto alle ultime edizioni del DTM. Spielberg (Austria) e Zandvoort (Olanda) sono gli unici due round all’esterno della Germania che resta protagonista con Lausitzring, Norimberga, Nurburgring, Sachsenring, Hockenheim ed ovviamente Oschersleben che aprirà il 2025.

Le GT3 restano le uniche regine del DTM come accade dal 2021 ad oggi. Ogni round sarà composto da due eventi da sessanta minuti con pit stop obbligatorio, tutte le competizioni avranno una singola qualifica per stabilire la griglia di partenza.

Attenzione però al cambio di strategia per race-2. Ogni pilota dovrà infatti effettuare due soste e non una come accade al sabato. Resta immutato in ogni caso immutata la lunghezza di ogni singola competizione: fissato su 55 minuti + 1 giro (max 2 extra in caso di SC).

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Bortolotti per il bis?

Mirko Bortolotti torna all’attacco, questa volta con il team ABT. La squadra teutonica, una delle più vincenti della storia del DTM, si sposta da Audi a Lamborghini rimpiazzando di fatto SSR Performance.

Il marchio di Ingolstadt non sarà presente nel DTM 2025, una mancanza importante nello schieramento. ABT è stato l’unico cliente di Audi Sport per il 2024, il rapporto si è concluso con la finale di Hockenheim dello scorso autunno dopo un’eccellente stagione con Kelvin van der Linde e Ricardo Feller.

Bortolotti, terzo italiano della storia a vincere il titolo DTM, guiderà la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #1 e nuovamente condividerà il box con Nicki Thiim, danese figlio dell’ex campione Kurt che ha primeggiato lo scorso anno in occasione di una delle due sfide in quel di Norimberga.

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Il marchio tricolore avrà anche due unità gestite da GRT Grasser Racing (TGI Lamborghini Team by GRT): rispettivamente affidate a Luca Engstler e Jordan Pepper. Il primo ha vinto in due occasioni nel DTM 2024, il secondo si appresta per il debutto full-time nella nota categoria teutonica dopo aver corso al Sachsenring lo scorso anno in via eccezionale. Ultimo, ma non meno importante, Maximillian Paul con il Paul Motorsport. Il 25enne tedesco nativo di Dresda vanta un’affermazione (Nurburgring 2023), sarà l’unico con o

X4 Mercedes nel DTM 2025

Mercedes-AMG Team Landgraf e Mercedes-AMG Team Winward Racing rappresenteranno il marchio di Stoccarda nel DTM 2025. Manca all’appello rispetto alle ultime stagioni Haupt Racing Team che ha intrapreso un nuovo rapporto con Ford acquistando due Mustang GT3.

Maro Engel, terzo classificato l’anno scorso, guiderà per Winward Racing a bordo dell’AMG GT3 #84. Il vincitore dell’ultima FIA GT World Cup e dell’edizione 2024 del GT World Challenge Europe Powered by AWS insegue il primo titolo nel prestigioso campionato teutonico che dal 2021 non vede vincere un pilota con Mercedes.

Presente con la seconda unità di Winward Racing l’andorrano Jules Gounon, promosso a tempo pieno dopo aver corso la finale di Hockenheim 2024 in via eccezionale al posto di Luca Stolz. L’ex vincitore della 24h di Spa guiderà parallelamente anche nel FIA World Endurance Championship con Alpine.

Per Mercedes-AMG Team Landgraf avremo l’austriaco ex campione GTWC Europe Sprint Cup Lucas Auer e Tom Kalender. Il tedesco diventa il più giovane di sempre a partecipare ad una prova DTM, il campione 2024 dell’ADAC GT Masters rimpiazza Arjun Maini di cui parleremo successivamente.

Credits. Gruppe C Photography - ADAC Motorsport

Porsche: occhio a Preining

Porsche ha faticato lo scorso anno rispetto alla concorrenza nell’ultima stagione agonistica. Thomas Preining, campione 2023, è pronto per tornare all’assalto con i colori di Manthey EMA, la storica compagine teutonica farà nuovamente affidamento anche sul turco Ayhancan Güven.

La struttura di Olaf Manthey porterà per la prima volta anche una 992 GT3-R targata Manthey Junior Team con Morris Schuring. Prima volta nel DTM per l’olandese che nel 2024 ha ottenuto la 24h Le Mans in LMGT3.

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Ford torna nel DTM

Ford torna nel DTM ad oltre 30 di distanza dall’ultima apparizione, datata 1994. Haupt Racing Team sarà protagonista con due Ford Mustang GT3 dopo una lunga storia con Mercedes nel campionato ora gestito da ADAC e non solo.

L’indiano Arjun Maini e Fabio Scherer sono stati scelti per riportare il brand americano nel DTM. Il primo torna con HRT dopo l’esperienza avuta negli ultimi anni, mentre il secondo rientra nel DTM dopo aver corso nel 2020 durante l’era Classe One. Nel frattempo l’elvetico ha militato anche nei prototipi imponendosi nella classe LMP2 durante la 24h Le Mans del centenario.

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Emil Frey Racing aggiunge una Ferrari

Emil Frey Racing avrà in azione per la prima volta tre Ferrari 296 GT3. Il britannico Jack Aitken torna al volante dopo le tre affermazioni della passata stagione ed il successo del 2024, l’ex pilota di F1 continuerà parallelamente a gareggiare in GTP nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Oltre a Thierry Vermeulen, pilota olandese che insegue la prima gioia in carriera nel DTM, è da segnalare il debutto di Ben Green, promettente inglese che come l’amico di Max Verstappen gareggia full-time nel GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Credits. Ferrari

Aston Martin is back!

Dopo la breve esperienza nel DTM in Classe One con R-Motorsport, Aston Martin torna in GT3 nella serie teutonica con due Vantage AMR EVO GT3 schierate da Comtoyou Racing.

La compagine che ha vinto il centenario della 24h di Spa farà affidamento su due rookie come Nicolas Baert e Gilles Magnus. I due belgi hanno corso negli ultimi anni principalmente nel GTWC Europe dopo qualche esperienza con le auto da turismo.

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Alla fine anche Audi… è presente

Audi, senza ABT, sarà regolarmente della partita con Ricardo Feller. Il pilota svizzero è diventato nell'inverno un pilota ufficiale Porsche ed avrebbe dovuto gareggiare nel DTM 2025 accanto a Bastian Buus con una delle due 992 GT3-R schierate da Allied Racing.

Il ritiro dell'iscrizione dei tedeschi ha lasciato senza sedile l'ex campione dell'ADAC GT Masters ed il danese ex campione della Porsche Mobil 1 Supercup.

Feller ha trovato in ogni caso un posto in gruppo con Land Motorsport, squadra con cui vinse il titolo in ADAC GT in coppia con Christopher Mies. L'ex vincitore della 24h del Nurburgring sarà quindi l'unico rappresentante nel DTM di Audi Sport, uno dei brand più vincenti della storia della categoria.

BMW e le nuove M4 GT3 EVO

Debutto nel DTM 2025 come accade anche negli altri campionati per la versione EVO della BMW M4 GT3. Due unità verranno impiegate con il due volte campione Marco Wittmann ed il tre volte vincitore della serie René Rast.

Schubert Motorsport sarà il riferimento per il marchio teutonico nel DTM 2025, la squadra ha ottenuto l'ultimo titolo team. A differenza del 2024 manca all'appello Sheldon van der Linde, impegnato tra IMSA WTSC e FIA WEC con la M Hybrid V8.

Credits: Gruppe C Photography – ADAC Motorsport

Sabato e domenica le due competizioni a partire dalle 13.30. Come sempre due distinte qualifiche si svolgeranno in mattinata, discriminanti per race-1 e race-2.

Luca Pellegrini