WorldSBK | Phillip Island: Alex Lowes si prende il venerdì, la pattuglia italiana insegue

Il round inaugurale del WorldSBK sulla pista di Phillip Island comincia sotto il segno di Alex Lowes che in sella alla Kawasaki stupisce. Il britannico ha fatto segnare il nuovo record del circuito con un miglior tempo in 1:29.042 ottenuto nella seconda sessione di libere. Segue alle spalle del trentatreenne l’italiano Nicolò Bulega che alla prima occasione ufficiale sulla nuova moto non delude. Andrea Locatelli chiude 3°, in difficoltà i big.

Sorpresa Alex Lowes, gli italiani suonano la carica

Una delle sorprese più gradite del primo venerdì stagionale è senza dubbio quella di Alex Lowes. Seppur con un meteo incerto Alex conclude il venerdì sullo storico tracciato di Phillip Island. Il #22 è sempre andato forte in Australia, in più il format con pit-stop obbligatorio potrebbe giovargli anche per le due manche lunghe. Dietro al pilota inglese di Kawasaki scalpitano gli italiani: il debuttante Nicolò Bulega chiude a soli 59 millesimi dalla vetta, seguito dalla Yamaha di Andrea Locatelli e dalla Panigale V4R di Danilo Petrucci, 4° in 1:29.237. Dietro troviamo Michael Van Der Mark, prima BMW in lista. Visto le prestazioni dei test svolti in avvio di stagione ci si aspettava di vedere il turco Toprak Razgatlıoğlu – decimo - come prima moto della casa tedesca, ma l’esperienza dell’olandese sulla M1000RR ha avuto la meglio almeno per oggi.

Un buon ritorno per Andrea Iannone

Dopo quattro anni fuori dalle corse il pilota abruzzese Andrea Iannone perde solo +0.281 da Alex Lowes. Un buonissimo risultato, sia per lui che per il team Go Eleven che vede la propria moto piazzarsi in settima casella dietro all'altra Ducati indipendente del debuttante Sam Lowes (6°). Michael Ruben Rinaldi cambia casacca quest’anno e sceglie quella della squadra Motocorsa. Lui porta la Ducati Panigale in ottava piazza (1:29.343) davanti a Remy Gardner – GYTR Yamaha – in nona posizione. Un po' a sorpresa, visto l'andamento dei test, è il 10° posto occupato da Toprak Razgatlıoğlu, il quale paga però solo 365 millesimi dalla vetta. Inizia in salita, come si prospettava, il campionato 2024 per le Honda. La prima Fireblade in classifica è quella di Xavi Vierge (14°), mentre Iker Lecuona è 20°a più di due secondi da Lowes.

Difficoltà per Bautista e Rea

Una giornata difficile per il campione del Mondo in carica Álvaro Bautista, che in sella alla Ducati Aruba.it Racing non riesce a guadagnarsi un posto migliore del 12°. Lo spagnolo ferma il cronometro a mezzo secondo dal leader di giornata. Come Álvaro anche Jonathan Rea si deve accontentare. Alla prima uscita ufficiale sulla R1, il nordirlandese è parso visibilmente scontento in sella alla moto. I tempi ne danno conferma, visto il 16° crono fatto segnare in giornata di 1:30.097, 12 millesimi dietro ad un altro ufficiale in difficoltà come Axel Bassani.

WorldSBK | Phillip Island: i risultati combinati delle prove libere

