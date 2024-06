EWC | 8H Spa 2024: YART domina, SERT davanti a Tati Team

Non solo Niccolò Canepa, ma anche Marvin Fritz e Karel Hanika. Il trio della YART si è dimostrato irraggiungibile in questa 8H di Spa 2024, portando a casa la vittoria della seconda tappa del mondiale EWC. L’Aprilia conquista la Superstock

CAN’T TOUCH THIS

Ci ha provato, la Suzuki SERT, in alcune occasioni abbastanza vicina da poter attaccare la Yamaha #1. Ma in questa Spa, la risposta a colpi di giri veloci (e nuovo record) ha fiaccato anche la corazzata Suzuki, lasciando a YART il lusso di un pit stop in più alla compagine Yamaha. Vince con onore e merito la Yamaha Austria Racing Team, condotta da Niccolò Canepa, Marvin Fritz e Karel Hanika. Li inseguono a più di un minuto Gregg Black, Etienne Masson e Dan Linfoot, con la rossa Suzuki #12 in piazza d’onore. Chiude il podio in classe EWC il Tati Team con Randy Krummenacher, Hugo Clere e Corentin Perolari.

ERRORI IMPORTANTI

Quarta piazza per la Honda di VIltais Experience, davanti a FCC TSR Honda e al team Bolliger che avrebbe potuto giocarsi la Top5 se non avesse avuto bisogno dello splash and go a 3 minuti dal termine. Se FCC era chiamata decisamente a fare di più dato il magro bottino di punti di Le Mans, la più grande delusione è sicuramente BMW Motorrad. La M1000RR #37 non è arrivata nemmeno al traguardo, dopo che un problema tecnico ha fatto ritrovare Sylvain Guintoli a terra con una caduta di cui chiaramente non ha colpe. Ritirata anche la Kawasaki Trickstar, con un problema di motore che l’ha bloccata nel box al 132° giro. Out anche il Junior Team Suzuki, Rac41 (in lotta per il titolo), Wojcik Racing #777 (con il nostro Manfredi protagonista nelle prime battute di gara).

STOCK: LA PRIMA DI APRILIA

Incredibile la prestazione dell’Aprilia #111, che va a vincere la prima gara in classe Stock per la casa di Noale con la RSV4 1100. Merito della moto, del team Aviobike By Nuova M2 Revo di Giovanni Baggi e di Kevin Calia, Luca Bernardi e Francesco Cocco. Forse con più tempo avrebbero dovuto duellare con National Motos, in ripresa sul finale e seconda quindi al traguardo. Terza posizione in classe per Kawasaki Louit Motos, quarta la Yamaha #18 del team Sapeurs Pompiers. Chiude la Top5 la Honda #119 con Jacopo Cretaro ai manubri. Prossimo appuntamento in Giappone, con la 8H di Suzuka il 21 Luglio.

Alex Dibisceglia

