GTWC Europe | Zandvoort: Mercedes e Ferrari ci riprovano

Nuovo imperdibile weekend in arrivo per il GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup in quel di Zandvoort. Dopo una stagione d'assenza, l'Olanda torna protagonista a poche settimane dall'avvincente opening round di Brands Hatch che ha premiato Ferrari e Mercedes.

Ferrari vs Mercedes e non solo a Zandvoort

Lucas Auer/Maro Engel (Winward Racing Mercedes #48), campioni in carica, provano a confermarsi dopo aver primeggiato nella race-2 in Inghilterra. L'austriaco ed il tedesco si contendono il primato contro Vincent Abril/Alessio Rovera (AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #51), abili ad imporsi nella race-1 di Brands Hatch dopo una strepitosa lotta contro la 296 GT3 #69 Emil Frey Racing.

La Mercedes #48 e la Ferrari #51 dovranno vedersela indubbiamente con la BMW M4 GT3 EVO #32 Team WRT di Charles Weerts/Kelvin van der Linde, virtualmente leader del GTWC Europe Overall grazie al successo nella 1000km Paul Ricard (Endurance Cup) ed al secondo posto nella race-2 di inizio mese.

In Olanda ci si attende una conferma da parte di Marvin Kirchhöfer/Benjamin Goethe ( Garage 59 McLaren #59) e Sven Muller/Patric Niederhauser (Rutronik Racing Porsche #96), protagonisti in positivo del primo weekend nel Regno Unito.

Credits: GTWC Europe

Vermeulen all'assalto in casa in Gold Cup, al via la Sprint Cup per i Bronze

Il GTWC Europe torna in Olanda e l'idolo locale è indubbiamente Thierry Vermeulen. Il #69 di Emil Frey Racing parte da favorito assoluto nella classe Gold al volante della propria 296 GT3 insieme a Chris Lulham, dominatori della scena nella race-1 di Brands Hatch.

Battaglia aperta in classe con la Ferrari 296 GT3 in lotta contro Al Faisal Al Zubair/Jens Kligmann (AlManar Racing by WRT BMW #777) e Sebastian Øgaard/Leonardo Moncini (Tresor Attempto Racing Audi #88).

Anche in Silver Cup la situazione è incerta, l'auto da tenere in osservazione è su tutti la Mercedes AMG GT3 EVO #10 Boutsen VDS dei campioni 2024 César Gazeau/Aurelian Panis. I francesi hanno iniziato forte il campionato, battuti nella sola race-1 da Loek Hartog/Eshan Pieris (Rutronik Racing Porsche #97).

Da Zandvoort occhi puntati anche sulla Bronze Cup. In questo caso i favoriti d'obbligo sono i campioni 2024 Dan Harper/Darren Leung, coppia britannica in forza a Paradine Competition BMW #991.

I vincitori del British GT 2023 e del GTWC Europe Sprint 2024 si contendono il primato con la Ferrari 296 GT3 #74 Kessel Racing di Dennis Marschall/Dustin Blattner e la Mercedes AMG GT3 EVO #81 Winward Racing di Gabriele Piana/Rinat Salikhov.

Nell'entry list spiccano anche Loris Spinelli/Dmitriy Gvazava (Imperiale Racing Lamborghini #85), Andrey Mukovoz/Dylan Pereira (Tresor Attempto Racing Audi #66) e Eddie Cheever III/Marco Pulcini (Ziggo Sport Tempesta Racing #93).

Sabato Q1 e Race-1, domenica il resto del programma.

Luca Pellegrini