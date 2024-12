MotoGP | Le pagelle di fine stagione, Gresini Racing: il team della rinascita

Il 2024 è stato un anno di svolta per il team Gresini Racing in MotoGP, con l’arrivo di Marc Márquez all’interno della team e il terzo posto nel campionato a squadre conquistato al termine della stagione.

Ritorno alla Top 3 del campionato team per Gresini Racing: voto 8

Dopo un 2023 un po’ sotto le aspettative, a causa di infortuni e vari ritiri da parte del duo di piloti, già alla vigilia della stagione 2024 le cose si preannunciavano più scoppiettanti, con l’arrivo di Marc Márquez in casa Gresini Racing, mossa che lo porterà poi ad approdare nel team ufficiale Ducati.

L’arrivo dell’8 volte iridato, a completare la line-up insieme al fratello Álex, ha portato un nuovo slancio al team italiano, che nel corso nella stagione appena conclusa ha portato a casa diversi risultati degni di nota, concludendo quasi sempre all’interno della zona punti, con svariati podi e vittorie sia nel corso delle Gare Sprint che nelle gare domenicali. Sono 565 i punti totali che la squadra porta a casa a chiusura di questo 2024, anno in cui il team ha fatto la storia, portando sul podio per la prima volta dopo 27 anni una coppia di piloti che sono anche fratelli.

Credits: Gresini Racing

Álex Márquez inizia ad uscire dall'ombra del fratello: voto 7.5

Nel corso di una stagione che ha posto la sua attenzione principalmente sul ritorno di Marc Márquez in un team competitivo e l'arrivo in casa Ducati, il 2024 di Álex Márquez è stato però altrettanto entusiasmante. Liberandosi forse dell'appellativo di “fratello di”, il pilota spagnolo è stato capace di essere particolarmente consistente nel corso di tutto l'anno, portando a casa punti nella Gara della domenica in 15 appuntamenti, su 20 totali.

Questa costanza l'ha portato a chiudere all'ottavo posto in classifica piloti, grazie ad un bottino di 173 punti totali che gli hanno permesso di piazzarsi a parimerito con Franco Morbidelli, contribuendo inoltre in maniera positiva al bilancio totale del Team Gresini Racing. Oltre ad alcuni quinti o quarti posti nel corso sia di gare Sprint che di gare domenicali, il momento più alto di tutta la stagione del #73 è stato sicuramente la domenica del Gran Premio di Germania, dove è riuscito a conquistare un risultato inaspettato, affiancando il fratello e salendo sul terzo gradino del podio.

Credits: Gresini Racing

Rinascita per Marc Márquez, ora ancora più affamato: voto 9

Tutt'altra storia invece per Marc Márquez, che sicuramente ricorderà la stagione 2024 come quella cruciale nel suo cammino per ritornare a lottare per il titolo mondiale. Una volta approdato in casa Ducati, infatti, è stato fin da subito chiaro che quello sarebbe stato un terreno fertile per l'otto volte campione del mondo, per tornare in pieno stato di forma e riprendere a lottare per le posizioni che contano.

Il #93 non ha deluso le aspettative, iniziando già dalla prima gara in Qatar a far vedere le sue potenzialità, piazzandosi in quarta posizione. Il primo podio non si è poi fatto attendere, arrivando nel Gran Premio di Spagna, che è stato poi seguito a poche gare di distanza dalla prima vittoria sulla Ducati, che è stata conquistata sul tracciato di Aragona. Prima stagione nel nuovo team impeccabile, chiusa con terzo posto in classifica piloti e un totale di 392 punti, frutto di 3 vittorie e 7 podi la domenica.

Credits: Gresini Racing

Ancora cambiamenti per il 2025, in arrivo Aldeguer

Nonostante i grandi risultati ottenuti nel corso della passata stagione, soprattutto per quanto riguarda Marc Márquez, il prossimo anno sarà palco scenico di ulteriori cambiamenti, con la dipartita dell'otto volte iridato verso il team Ducati Lenovo e l'arrivo in squadra del rookie Fermín Aldeguer, che prenderà parte alla massima classe del motomondiale.

Il pilota spagnolo si presenta come quinta forza del mondiale Moto2, vista la sua posizione in classifica, con 3 vittorie in una stagione che è stata sicuramente più complicata per lui rispetto al 2023, ma che gli ha concesso in ogni caso di fare il salto di classe e di mostrare il suo talento.

Valentina Bossi