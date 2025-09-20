F1 | GP Azerbaijan, FP3: Norris precede Verstappen, 4° Hamilton

Lando Norris completa al comando la terza ed ultima sessione di prove libere del GP Azerbaijan 2025. Il britannico di McLaren precede di 222 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, abile ad imporsi su Oscar Piastri nei minuti conclusivi. 4° posto per Hamilton davanti ad Andrea Kimi Antonelli, 10mo Charles Leclerc.

GP Azerbaijan, FP3: Lando all'attacco

Lando Norris mette paura a tutti nella FP3 di Baku. Il #4 di McLaren ha siglato il giro più veloce in 1.41.223 millesimi nel primo dei due tentativi di simulazione in vista delle qualifiche di questo pomeriggio.

L'inglese si è imposto sulla Red Bull #1 di Max Verstappen e la vettura gemella del compagno di squadra Oscar Piastri. L'australiano ha regolato di pochi millesimi la Ferrari #44 di Lewis Hamilton, ultimo dei protagonisti a meno di tre decimi dalla vetta.

Più attardati gli altri a partire da Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese di Mercedes firma il quinto posto nella FP3 odierna precedendo il teammate George Russell, in difficoltà soprattutto in fase di frenata.

Alex Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson (VISA RB) e Charles Leclerc (Ferrari) completano nell'ordine la prima metà dello schieramento. Menzione speciale per l'ultimo citato, in difficoltà nei minuti conclusivi in seguito ad un errore nell'ultimo segmento di pista.

Il monegasco, limitato anche dal traffico in pista, ha toccato il muro all'uscita di curva 4 a metà turno, una verifica alla sospensione è stata effettuata dai meccanici a scopo precauzionale prima degli ultimi giri.

Attardati tutti gli altri con oltre 1 secondo dalla leadership. Tutti i protagonisti hanno comunque preso parte al turno odierno, non ci sono state interruzioni o significativi errori in uno dei tracciati più complicati del calendario.

Verso le qualifiche, oggi alle 14.00

Tra poche ore le qualifiche del GP del Azerbaijan. Il vento e le scie sul lungo rettilineo di due chilometri oltre al traffico possono giocare un ruolo cruciale nella lotta per la pole position che scatterà quando in Italia saranno le 14.00.

Charles Leclerc ha ottenuto quattro pole tra i muretti azeri. L'unico altro pilota in azione nel Mondiale 2025 con una pole in quel di Baku è Lewis Hamilton, ai tempi portacolori di Mercedes.

Luca Pellegrini