F1 | GP Spagna, gara: Piastri domina a Barcellona, Leclerc a podio!

Oscar Piastri non tradisce le attese e conquista una vittoria importante al GP Spagna di Formula 1: il pilota australiano regala una prova di forza maiuscola insieme alla McLaren che, nella gara di debutto della TD108, fornisce una doppietta con Lando Norris secondo, mentre Charles Leclerc riporta la Ferrari a podio dopo un Max Verstappen che è ritornato a far parlare di se sotto una cattiva luce in pista.

Oscar surclassa Norris, Leclerc terzo dopo le follie di “Mad Max”

Per la vittoria del Gran Premio non c’è quasi mai stata discussione: Piastri è stato in controllo della situazione fin dalla partenza gestendo l’usura delle gomme e il suo passo nei confronti del compagno Norris che, invece, è scattato male finendo per alcuni giri dietro a Verstappen. Proprio Max decide di mischiare le carte e insieme al muretto Red Bull imposta la strategia sulle tre soste, finendo per impensierire il box arancio papaya senza però scalfire la loro doppietta. All’improvviso, però, il problema idraulico alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli (KO per la seconda volta nelle ultime 3 gare) chiama in gioco la Safety Car al giro 55.

Subito dopo, tutti fanno la sosta per montare le gomme Soft. Tutti… tranne Verstappen, a cui i meccanici montano gomme Hard nuove per l’assenza di set di morbide nuove. Max a quel punto si arrabbia e, dopo aver perso la terza posizione su Leclerc (dopo un contatto innocuo in rettilineo che però sarà investigato) ed aver tagliato la chicane, si rende protagonista di un bruttissimo “colpo di testa” andando deliberatamente addosso a George Russell in curva 5 dopo essere stato istruito a ridargli la posizione, prendendosi così una giustificata penalità di 10 secondi. Il tutto mentre Oscar si è andato a prendere la sua quinta vittoria stagionale con cui allunga in classifica a + 10 su Lando.

Ferrari seconda nel costruttori, Hulkenberg quinto con la KICK Sauber

Gli screzi tra Max e George hanno favorito un Charles Leclerc sempre efficace che massimizza il risultato sulla sua Ferrari prendendosi il terzo posto che gli vale non solo il secondo podio dell’anno dopo Jeddah, ma anche il secondo posto nel Mondiale Costruttori per la Scuderia di Maranello. Subito dietro troviamo Russell sull’unica Mercedes arrivata al traguardo e un sontuoso Nico Hulkenberg che con una partenza e una strategia perfetta porta la sua KICK Sauber in quinta posizione, davanti addiritura ad un Lewis Hamilton che ha fatto grande fatica a guidare la sua SF-25 soprattutto sul posteriore.

Settimo e ottavo posto per i due francesi Isack Hadjar e Pierre Gasly con Racing Bulls e Alpine, mentre Fernando Alonso conquista con grande determinazione un nono posto che vale i primi punti dell’anno per l’asturiano di Aston Martin. Solo allora ritroviamo un Max Verstappen a chiudere la zona punti dopo la penalità, precedendo in classifica Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (KICK Sauber), e il suo compagno Yuki Tsunoda. Solo 14° Carlos Sainz nel weekend difficile per una Williams che ha registrato anche il ritiro di Alexander Albon dopo due incidenti e i due relativi danni all’ala anteriore.

Credits: FIA / X.com

Andrea Mattavelli