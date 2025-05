FIA F2 | Barcellona, qualifiche: prima pole per Lindblad, decimo Fornaroli

Il sesto round della stagione FIA Formula 2 2025 comincia con il sesto poleman diverso: a Barcellona è Arvid Lindblad a firmare una pole position di forza nella tappa di casa per il team Campos Racing, con il talento britannico che va a precedere Sebastian Montoya (Prema) per una prima fila composta tutta da rookie al Circuit de Catalunya.

Lindblad senza rivali, Montoya beffa Maini

Per il giovane pilota del Red Bull Junior Team è stata una qualifica praticamente dominata dall’inizio alla fine: dopo essere stato il più veloce di tutti già fin dalle prove libere, Lindblad si è riconfermato già dal primo tentativo di questa sessione per poi superarsi negli ultimi minuti col suo secondo tentativo. Il suo 1:25.180, sotto questo punto di vista, ha spaventato soprattutto per i distacchi rifilati ai suoi avversari.

A ben 245 millesimi dal crono di Arvid troviamo per l’appunto un Sebastian Montoya che, dopo un inizio non proprio positivo di qualifica, è riuscito a risollevarsi nel secondo tentativo grazie ad un ottimo giro e al miglioramento della pista che gli è valsa la prima fila per la Feature Race di domenica. Meno di un decimo dopo il colombiano troviamo Kush Maini (DAMS Lucas Oil) ad aprire la seconda fila davanti ad un sorprendente Roman Stanek (Invicta Racing).

Dunne quinto ma penalizzato, Browning in quarta fila

Inizio in salita invece per il contendente Alexander Dunne: l’irlandese di Rodin Motorsport ha piazzato il quinto tempo, ma nelle prove libere ha ricevuto una penalità di 3 posizioni in griglia (che verrà applicata in sia nella Sprint Race che nella Feature Race) per aver causato il tamponamento della vettura di Victor Martins dopo essere entrato troppo veloce nella corsa d’ingresso dei box.

Tale penalità si aggiunge a quella già esistente di 10 posizioni nella Sprint risalente al round di Monaco che costringerà Dunne a rimontare dal fondo nella gara del sabato. A seguire col sesto tempo abbiamo un Richard Verschoor (MP Motorsport) che aprirà la terza fila davanti a Jak Crawford (DAMS Lucas Oil), ottava posizione invece per il leader di classifica Luke Browning (Hitech TGR) davanti a Joshua Durksen (AIX Racing).

Fornaroli dal palo per la Sprint Race, Minì solo 18°

Non brillano stavolta i colori italiani in FIA F2: Leonardo Fornaroli, dopo aver segnato il secondo tempo nel primo stint di qualifica, non si è migliorato a sufficienza nel secondo tentativo, retrocedendo fino al decimo posto finale. Unica consolazione per il pilota di Invicta Racing, davanti a Pepe Marti (Campos) di soli 15 millesimi, la Reverse Pole che gli permetterà di inseguire la sua prima vittoria nella Sprint Race di domani (in programma alle ore 14:15).

Peggiore è invece la situazione per un Gabriele Minì che, dopo essere stato tra i più veloci nelle prove della mattinata, ha faticato a trovare il giro giusto con Prema Racing. Il pilota palermitano, poi, ha commesso diversi errori nell’ultimo tentativo (comunque cancellato per track limits), non andando oltre una 18a posizione che gli complica seriamente il resto del weekend in terra catalana. Male anche Victor Martins (ART Grand Prix), 15° dopo aver debuttato poche ore prima nelle FP1 di Formula 1 con la Williams.

Credits: FIA

Andrea Mattavelli