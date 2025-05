F1 | GP Spagna, qualifiche: McLaren ritrova la prima fila

La McLaren ritrova la prima fila nelle qualifiche valide per il GP di Spagna di F1. Oscar Piastri si è preso di forza la pole position, mentre Lando Norris chiude in seconda posizione.

Piastri ritrova la pole position

Un sabato di qualifiche del GP di Spagna di F1 che sorride alla McLaren e soprattutto ad Oscar Piastri che ritrova la pole position dopo le difficoltà di Monaco. Il pilota australiano è stato autore di un giro fenomenale nell’ultimo tentativo della Q3 facendo fermare il cronometro sul 1:11.546, ben due decimi più veloce del compagno di squadra Lando Norris. Piastri ritrova quindi la pole proprio qui a Barcellona, circuito dove l’anno scorso aveva faticato non essendo riuscendo ad andare oltre la decima posizione. Il Team di Woking era anche atteso alla prova del nove visto il nuovo regolamento sulle ali anteriori, ma gli uomini papaya non hanno lasciato niente agli avversari nemmeno in questa occasione, e siamo sicuri che domani in gara saranno ancora loro gli avversari da battere con l’australiano che è chiamato a dare una risposta dopo la vittoria di Norris a Montecarlo.

Al termine delle qualifiche del Gp di Spagna, Oscar Piastri ha dichiarato: “Sono veramente felice e finora è stato un buon weekend. Abbiamo faticato nelle libere ma ieri abbiamo trovato il passo e la macchina era incredibile, ho dovuto solo mettere insieme il giro. L’anno scorso qui ho fatto schifo e riuscire a trovare una svolta cos’ quest’anno è stato veramente soddisfacente. Sono migliorato molto in curva 1 ed in un paio di altri punti in cui ho faticato durante tutta la giornata. Nella prima parte del giro ho fatto tutto bene ed ho tenuto duro per la seconda parte. Qui le gomme calano molto, per questo sono contento di aver chiuso così bene il giro. Sono felice di partire dalla pole ma dovrò scattare bene, perché la strada per arrivare in curva 1 è molto lunga. La gara domani sarà molto interessante”.

Norris “deluso”

Chi può considerarsi “deluso” è invece Lando Norris che dopo la vittoria nel GP di Monaco oggi in qualifica si è dovuto accontentare del secondo posto, pagando un distacco che possiamo definire pesante nei confronti del compagno di squadra. Il pilota inglese è infatti arretrato di due decimi, ma domani in gara avrà tutte le carte in regola per giocarsela, anche considerato che come detto da Piastri la strada per curva 1 è veramente molto lunga e tutto può effettivamente succedere.

Lando Norris ha invece dichiarato: “Oscar ha guidato davvero bene. Io invece avevo il passo per stare davanti ma ho fatto qualche errore. Lui sta guidando bene e la squadra ha comunque ottenuto un ottimo risultato in vista della gara di domani. Spero comunque che domani sia una giornata semplice per me, ma sappiamo che la strada per arrivare in curva 1 è tanta e ci sarà l’opportunità di lottare. Sicuramente dovremmo farlo anche con chi ci segue perché gli avversari sono vicini. Intanto però siamo felici di aver ottenuto questo risultato”.

Julian D’Agata