WRC | Rally di Polonia: Mikkelsen leader in una giornata frenetica

Andreas Mikkelsen parte alla grande nel Rally di Polonia, vincendo due delle tre tappe mattutine del venerdì, accumulando un discreto vantaggio (7,4 secondi) sugli inseguitori. Lungo la giornata Mikkelsen perde il vantaggio a favore di Kalle Rovanpera (Toyota), per poi concludere la giornata con un vantaggio di quasi due secondi proprio sul pilota finlandese.

Giornata frenetica

Giornata frenetica per l'azione in pista, ma soprattutto per gli interventi degli organizzatori, che hanno dovuto intervenire per cancellare la terza tappa (Wieliczki) e la settima tappa (Olecko) a causa di alcuni gruppi di spettatori localizzati in posizioni pericolose per lo svolgimento in sicurezza della gara.

Alla fine della giornata solo 7,7 secondi racchiudono i primi cinque piloti, impegnati su strade sterrate molto veloci, con una situazione meteo che ha visto 30°C di temperatura in un clima piuttosto umido. La scelta delle gomme da impiegare ha in qualche maniera mescolato le carte in campo, per quanto le due cancellazioni hanno mitigato i problemi di usura, perlomeno durante la mattinata, anche per chi utilizzava gomme con mescola morbida. Nel pomeriggio le strade spazzate dalla ghiaia sono risultate più abrasive.

Ott Tanak fuori

Dietro ai primi due, Elfyn Evans (Toyota) ha dato filo da torcere a Mikkelsen fino alla fase finale, nella quale è scivolato al terzo posto, a 0,2" dietro Rovanpera. Quest'ultimo ha subito molto la preparazione affrettata per la sostituzione di Ogier, con delle note non proprio finalizzate nei dettagli. Completano le prime posizioni Adrien Fourmaux e Martins Sesks. Settimo il leader del campionato Thierry Neuville, a quasi trenta secondi, mentre Ott Tanak della Hyundai si è ritirato dal comando dopo una collisione con un cervo nella seconda tappa.

Il controllo degli spettatori oggi ha rappresentato un problema, così come successo anche per l'edizione 2017, l’ultima volta del WRC in Polonia. Ai tempi il fatto aveva comportato l’eliminazione dell’evento dal calendario e sicuramente non aiuterà nella riproposizione futura di una gara per ora one-off. Il direttore dell'evento Simon Larkin ha dichiarato:

“Le decisioni chiare vengono prese in nome della sicurezza. Una delle conseguenze involontarie dell'annullamento delle fasi è che ne esce un messaggio che dice 'non essere un idiota' altrimenti rovinerai lo spettacolo per tutti e te stesso. Queste persone che si trovano in cattive posizioni stanno rovinando la loro giornata.”

Classifica

1 Andreas Mikkelsen Hyundai 59:43.7 2 Kalle Rovanperä Toyota +1.8 3 Elfyn Evans Toyota +2.0 4 Adrien Fourmaux Ford +7.5 5 Martins Sesks Ford +7.7 6 Gregoire Munster Ford +21.3 7 Thierry Neuville Hyundai +29.8 8 Takamoto Katsuta Toyota +32.3 9 Sami Pajari Toyota (WRC2) +2:15.6 10 Kajetan Kajetanowicz Skoda (Rally2) +2:24.5

Luca Colombo