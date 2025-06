GTWC Europe | 24h Spa, Porsche vs Lamborghini a 3h alla fine. Ferrari e BMW ci credono

Sven Muller/Patric Niederhauser/Alessio Picariello sfidano Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper per il successo nella 24h di Spa, terzo round del GT World Challenge Europe Powered by AWS. La Porsche #96 Rutronik Racing tiene testa alla Lamborghini #63 GRT, attenzione a Ferrari e BMW che restano in agguato a sole tre ore dalla fine.

Il ‘Jolly’ di Lamborghini

La mattinata di Spa si è articolata in due episodi chiave, entrambi segnati da due distinte bandiere gialle. La prima è scattata a 7h e 45 dalla fine in seguito ad un incidente a ‘Malmedy’ da parte dell'Aston Martin #21 Comtoyou Racing.

Tutti si sono fermati ai box per cambiare nuovamente le gomme ad eccezione di Rutronik Porsche #96, Garage 59 McLaren #58 (Gold Cup), Max Verstappen.com Racing Aston Martin #33 (Gold Cup).

La strategia alternativa ha pagato, la Porsche #96 ha chiuso la 18ma ora al comando con un piccolo margine nei confronti della Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #63 GRT e la BMW M4 GT3 EVO #998 ROWE Racing.

Rutronik torna avanti…

Una nuova bandiera gialla, questa volta scattata a 5h e 50 dalla fine con un breve FCY per Ziggo Sport Tempesta Racing Ferrari #93, ha avvantaggiato la Lamborghini #63.

Mirko Bortolotti e compagni si sono portati in cima alla graduatoria sfruttando alla perfezione l'ingresso ai box prima della bandiera gialla. Il gap con i rivali è stato però annullato da un nuovo FCY a 3h e 50 dalla fine con un nuovo FCY per una noia meccanica per la BMW #15 Ceccato Racing.

Ad approfittare questa volta è stata la Porsche #96 che è tornata in testa con un solido scarto nei confronti della Lamborghini #63 e della BMW #98 ROWE Racing e della Ferrari #51 AF Corse.

ROWE Racing #998 e AF Corse Ferrari #50 seguono nell'ordine precedendo Garage 59 McLaren #59, Winward Racing Mercedes #48, WRT BMW #32 e WRT BMW #46.

Lotta accesa in Gold Cup per la prima piazza. Adam Smalley/ Frederik Schandorff / Dean Macdonald/ Louis Prette (Garage 59 McLaren #58) sfidano Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham (Max Verstappen.com Racing #33).

Romain Leroux/Mateo Villagomez/Oliver Soderstrom (Walkenhorst Motorsport Aston Martin #35) sono al top in Silver Cup, mentre la Ferrari 296 GT3 #74 Kessel Racing di Dustin Blattner/ Conrad Laursen/ Dennis Marschall/ Zacharie Richard Robichon guida in Bronze. Parentesi finale per la classe PRO AM con in vetta la Porsche #29 AV Racing by Car Collection Motorsport di Noam Abramczyk/Mathieu Detry/ Fabian Duffieux/Bo Yuan.

Luca Pellegrini - Da Spa