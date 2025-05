Tragedia nel BSB: scomparsi Owen Jenner e Shane Richardson

Altro incidente fatale sulle piste: questa volta si tratta di Oulton Park, tracciato che da anni ospita il Bennetts British Superbike. Nella Feature Race della classe Supersport una carambola che ha coinvolto ben undici piloti ha portato alla scomparsa di Owen Jenner e Shane Richardson.

BSB tragico: Jenner e Richardson non ce l'hanno fatta

Da anni il paddock del British Superbike, massima serie motociclistica d'oltremanica, corre sul tracciato di Oulton Park. Corto, stretto e con vie di fuga principalmente in erba: tutto molto British e pericoloso. Non è un caso che la tragedia si sia consumata proprio su quella pista. La Feature Race della classe Supersport, dove da quest'anno è impegnato anche l'italiano Edoardo Colombi dopo i successi che lo hanno visto protagonista nella Sportbike lo scorso anno, ha visto formarsi una carambola che ha coinvolto ben undici protagonisti della middle class delle derivate dalla serie. Purtroppo, sono due le vittime: Owen Jenner (21 anni) è stato inizialmente soccorso a bordo pista e poi portato al centro medico, dove i medici non sono riusciti a rianimarlo a causa del grosso trauma cranico. La seconda vittima è Shane Richardson (29 anni), che lascia la moglie e i due figli. Il pilota è stato portato al Royal Stock University Hospital, dove non ha nemmeno fatto in tempo ad arrivare ancora in vita.

La redazione di LiveGP.it si unisce al cordoglio per le scomparse di due piloti appassionati. Alle famiglie dei ragazzi vanno le più sentite condoglianze e la nostra vicinanza.

Redazione