F1 | GP Emilia Romagna, le pagelle ai protagonisti

Max Verstappen trionfa nel GP Emilia Romagna, conquistando la sua vittoria numero 65 in carriera, davanti alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Momento chiave della gara è lo start, dove il Campione del Mondo in carica con uno spettacolare sorpasso prima della chicane del Tamburello si prende la leadership occupata dall'australiano che partiva in pole position. Segnali di risveglio, dopo il sabato disastroso, da parte della Ferrari che chiude in zona punti con la P4 di Lewis Hamilton e la P6 di Charles Leclerc. Ma vediamo i voti ai protagonisti del GP Emilia Romagna, settima prova del Mondiale di Formula 1 2025.

Max Verstappen 10. Al di là della vettura non si vincono quattro Mondiali se non hai le qualità. E l'olandese dimostra di averle eccome con un sorpasso nelle prime curve su Piastri nonostante uno start non eccellente. Poi è freddo e razionale nel gestire sia la Virtual Safety Car, sia la Safety Car conquistando piuttosto agevolmente la sua quarta vittoria consecutiva ad Imola.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Lando Norris 9. Il suo weekend e le sue possibilità di vittoria Norris se le gioca al sabato quando è autore di un'ennesima qualifica non…da McLaren. In gara la musica cambia e riesce a chiudere davanti al compagno di squadra, riducendo il suo gap nella classifica iridata a 13 punti, ma senza mai avere la chance di attaccare l'imprendibile Verstappen.

Oscar Piastri 6. Al sabato fa valere la sua legge conquistando la pole position e mettendosi in una posizione ideale per la gara. Ma allo start, inconsciamente, pensa alla classifica iridata non resistendo alla bellissima manovra di Verstappen che gli soffia la leadership. Poi la strategia non è di quelle migliori e nel finale non riesce nemmeno a resistere al compagno di squadra, chiudendo comunque sul podio.

Lewis Hamilton 8. In uno dei rarissimi weekend in cui è sembrato a proprio agio con la Ferrari, il sette volte Campione del Mondo sfodera una delle sue migliori prestazioni in Rosso da inizio anno. Nella prima parte di gara perde tempo con Antonelli rimanendo diversi giri dietro al pilota italiano, poi nella seconda una volta sbarazzatosi della Mercedes si lancia all'inseguimento del suo primo podio ferrarista che, però, manca davvero per pochissimo.

Alexander Albon 8,5. Per buona parte della gara sogna il podio che nel complesso avrebbe meritato. Chiude in P5 confermando ancora una volta la sua completa maturazione e la sua costanza, forte anche di una Williams in evidente crescita.

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Charles Leclerc 8. Dopo il sabato disastroso e deludente solo qualche invenzione strategica poteva sparigliare le carte in tavola. E il suo primo pit stop, infatti, ha il merito di rovesciare quegli equilibri che sembrano piuttosto granitici. Sfortunato perchè la Virtual Safety Car fa funzionare solamente a metà la sua strategia e nel finale non può nulla per difendersi da Albon e Hamilton.

George Russell 5,5. In qualifica è ormai una sentenza andando anche oltre i limiti della sua Mercedes. In gara, invece, la musica non è la stessa e non può far altro che fare di necessità virtù portando a casa una discreta P7.

Carlos Sainz 6,5. Dopo un inizio di stagione difficile, lo spagnolo sembra essere ritornato ai livelli a cui ci aveva abituato. Ma la bella prestazione messa in mostra davanti ai sui ex tifosi è vanificata da una strategia scellerata da parte del muretto Williams che lo costringe a dover rimontare parecchie posizioni.

Isack Hadjar 8. Il franco-algerino non è più una sorpresa. Consistente sia in qualifica che in gara, porta a casa altri punti preziosi che permettono alla Racing Bulls di avvicinare il settimo posto nella Classifica Costruttori occupato dall'Aston Martin.

Yuki Tsunoda 6,5. Dopo il terribile botto del sabato e conseguente partenza dalla pitlane, il punticino conquistato è come una vittoria per il giapponese. Però il suo rendimento al volante della Red Bull non è poi così migliore di quello dei suoi predecessori…

Credits: Area Media Pirelli Motorsport

Fernando Alonso 7. Qualifica da urlo quella dell'asturiano con la P5 conquistata. Poi in gara il passo è meno buono e lui è anche vittima di scelte non propriamente azzeccate del suo muretto che gli fanno perdere anche l'accesso alla Top 10.

Nico Hulkenberg 7. Per buona parte della gara è meritatamente in zona punti ma non può nulla contro Alonso e Tsunoda e deve accontentarsi della P12 finale.

Pierre Gasly 5,5. La sua gara la rovina quando cerca di resistere a Leclerc in avvio di gara finendo nella ghiaia e perdendo quattro posizioni che, a conti fatti, gli precludono la possibilità di chiudere in zona punti.

Liam Lawson 5,5. Il compagno di squadra a punti e lui in P13. Già questo la dice lunga sul difficile momento del neozelandese che nemmeno a Imola riesce ad uscire dall'anonimato in cui è piombato.

Lance Stroll 5. Gli aggiornamenti portati dall'Aston Martin sul Santerno sembrano rivitalizzare il canadese che, in qualifica, conquista un'ottima top 10. Poi in gara ritorna in linea con le sue ultime prestazioni…

Credits: Account X Aston Martin Racing

Franco Colapinto 5. In qualifica distrugge la sua Alpine venendo meno al primo dei tre “Comandamenti” di Briatore. In gara non è nè veloce e nè prende punti venendo meno agli altri due…

Oliver Bearman 6. Estromesso in maniera inspiegabile nel corso del Q1, in gara prova a raddrizzare la situazione ma senza riuscirvi. Peccato perchè le premesse erano buone…

Gabriel Bortoleto 5. L'aver portato la vettura al traguardo è l'unica nota positiva di un weekend in cui il brasiliano ancora una volta ha straperso il confronto con il compagno di squadra.

Kimi Antonelli 5. Per buona parte della gara tiene dietro la Ferrari di Lewis Hamilton nonostante il passo gara della sua Mercedes non al livello dei top team. Nella seconda parte di gara il suo ritmo peggiora e si ritira a poco meno di 20 giri dal termine per un problema all'acceleratore.

Esteban Ocon 5. Weekend da archiviare decisamente in fretta quello di Imola per il francese che si ritira al giro 29 quando occupava mestamente l'ultima posizione.

Credits: Account X Haas F1

Vincenzo Buonpane