MotoGP | GP Francia, primo podio nella Sprint per Aldeguer: "Sensazione incredibile"

Giornata speciale per Fermin Aldeguer. Il giovane pilota spagnolo conquista il suo primo podio MotoGP nella Sprint del GP di Francia. Un risultato importante per il rookie del team Gresini, che finalmente raccoglie i frutti del grande lavoro svolto in queste gare e pone le basi per raggiungere buone prestazioni anche nel futuro.

Sabato da esperto per Aldeguer

Fermin Aldeguer ha mostrato di essere a proprio agio sulla pista francese di Le Mans già a partire dal venerdì, durante il quale il rookie del team Gresini ha dimostrato grande feeling con la moto, e soprattutto di essere a livello del compagno di squadra e ex leader del campionato Alex Marquez.

Dopo essersi posizionato quarto nelle qualifiche del sabato mattina, Aldeguer ha dimostrato grande forma anche nella gara Sprint. Nella gara corta del sabato il pilota Gresini ha compiuto una buona partenza, rimanendo in quarta posizione fino a pochi giri dalla fine, quando ha sorpassato il poleman Fabio Quartararo per la terza posizione. Un duello in cui Aldeguer ha avuto la meglio, terminando la Sprint a podio. Ecco la felicità del pilota spagnolo al termine della gara sprint:

È una sensazione incredibile, per me è un sogno essere sul podio con questi due grandi piloti. Voglio ringraziare il team Gresini, e ora bisogna lavorare per ottenere dei risultati anche in gara.

E poi ha aggiunto ai microfoni di SkySport MotoGP:

Ero un po' nervoso nella lotta per il podio, ma alla fine ci sono riuscito e sono molto contento. Non pensavo di essere insieme agli altri piloti più esperti così velocemente, ma è da Austin che abbiamo il passo e la velocità per essere sempre in top 5 e significa che stiamo svolgendo un ottimo lavoro con il team. Speriamo che questa crescita continui.

Gettare le basi per essere più forti in futuro

Già nelle scorse gare del campionato, Fermin Aldeguer ha mostrato di avere un talento speciale e di avere buona confidenza con la moto 2025. In alcune occasioni è stato capace di essere a livello del suo compagno di squadra Alex Marquez, ma ha commesso degli errori che gli sono costati delle buone prestazioni durante i weekend di gara. Nella gara sprint di Le Mans, Aldeguer è riuscito a concretizzare le buone sensazioni del venerdì e il risultato ottimo della qualifica, senza commettere errori e rimanendo vicino al compagno di box. Portando a casa il primo podio nella classe regina e imparando molto per le prossime gare.

