MotoGP | GP Thailandia, Bagnaia: "Non possiamo più permetterci di perdere punti"

Il sabato thailandese di Francesco Bagnaia, a Buriram, è stato agrodolce considerando da una parte la pole position e dall'altra il terzo posto nella sprint dietro al rivale Jorge Martin, che ha aumentato il suo vantaggio di altri 2 punti in classifica MotoGP.

Pole straordinaria, Sprint in sofferenza

Nelle qualifiche Francesco Bagnaia ha fatto un giro impressionante, andandosi a prendere una pole position fondamentale in vista di Sprint e gara davanti al compagno di squadra Enea Bastianini. Pecco ha sicuramente beneficiato delle cadute di Jorge Martin e Marc Marquez, rispettivamente terzo e quinto in griglia di partenza.

In partenza, però, lo scatto di Martin è stato migliore di quello dei due factory, il che gli ha permesso di provare l'attacco in curva 1 per mettersi in testa. Bastianini ha rapidamente incrociato andandosi a prendere la testa della corsa mentre Bagnaia è rimasto in terza posizione, sorpassando in accelerazione Jorge Martin che, rientrando in pista, ha dovuto chiudere il gas per non colpire Marc Marquez. Il bi-campione del Mondo nel rettilineo successivo ha superato con facilità l'8 volte campione, andandosi a mettere a caccia del compagno di squadra Enea Bastianini che aveva già preso del margine. E se nei giri successivi Pecco non riusciva a riprendere Enea, intanto Martin rimontava, sorpassando prima Pedro Acosta e poi Marc Marquez, che invece non riusciva a sorpassare Pecco pur tenendogli il ritmo. Arrivato a Pecco, Jorge lo ha sorpassato al settimo passaggio di 13, andando sul verde in uscita. Un sorpasso forse anche oltre il limite, considerando che lo spagnolo non è riuscito a chiudere la curva pur guadagnando una posizione. Nonostante il warning, e dunque la possibilità di un Long Lap Penalty in caso di un'ulteriore infrazione, Martin ha mantenuto i nervi saldi, con Bagnaia che non è riuscito a sopravanzarlo. Il 3 volte campione del mondo ha quindi mantenuto la terza posizione, proprio dietro al rivale in campionato Jorge Martin e il compagno di squadra Enea Bastianini, che invece ha vinto la gara.

Le dichiarazioni di Bagnaia dopo la Sprint

Oggi ci è mancato qualcosa, dobbiamo guardare i dati. In partenza c'è stato un po' di caos ma è normale. Pensavo di poter andare a riprendere Bastianini e passarlo ma non riuscivo: in gara non mi sono trovato bene con la gomma davanti, facevo fatica a fermarmi. Alla fine abbiamo fatto terzi, più di così non riuscivo a fare. Il nostro passo era simile, è un peccato perché era una buona chance per prendere punti e ne abbiamo persi due e a questo punto del campionato non possiamo più permetterci di perderli. Per domani dobbiamo fare un altro step in avanti.

Considerando che anche domani partirà in pole position, domani Pecco Bagnaia può e deve puntare alla vittoria, sperando che tra lui e Martin si inseriscano più piloti possibili per rosicchiare altri punti. Infatti, con gli attuali 22 punti di vantaggio, a Martin basterebbe terminare tutte le gare sempre al secondo posto per vincere il campionato, anche se Pecco riuscisse a vincere tutte le sprint e le gare rimanenti.

