Moto3 | GP Malesia, Qualifiche: prima pole position per Adrián Fernández

È la prima volta di Adrián Fernández in Moto3: il pilota spagnolo fa segnare il nuovo record del tracciato di Sepang all'ultimo tentativo utile, guadagnandosi così la prima partenza dal palo nella sua carriera nel Motomondiale. Con lui in prima fila Ivan Ortolá e David Alonso.

Adrián Fernández “graziato” dalla bandiera gialla

Adrián Fernández riporta Honda in testa allo schieramento della Moto3 dopo una tournée asiatica veramente positiva. Il pilota Leopard Racing si è confermato come migliore Honda della categoria con risultati che fanno ben sperare per il prossimo campionato. Il 2:09.542 è un tempo che distrugge quelli fatti segnare dalla concorrenza, crono arrivato all'ultimo giro senza particolari aiuti di scia. Fernández deve sicuramente ringraziare la “clemenza” della Direzione Gara: all'inizio del proprio tentativo il compagno Ángel Piqueras è caduto in curva 1 nel tentativo di superare Scott Ogden. La bandiera gialla non ha cancellato il tentativo del #31, che può così festeggiare la prima partenza al palo della carriera. Con lui in prima fila la KTM di Ivan Ortolá e la CFMOTO del campione del Mondo David Alonso, entrambi comunque lontani dalla prestazione di Fernández. Alonso paga quasi mezzo secondo nei confronti dello spagnolo.

Si rivede Suzuki, Luca Lunetta chiude la 2ª fila

La seconda fila dello schieramento per il Gran Premio della Malesia vede Tatsuki Suzuki in 4ª posizione. Un gradito ritorno nelle posizioni di testa per il pilota Husqvarna, comunque alle prese con un 2024 certamente al di sotto delle proprie aspettative. L'australiano Joel Kelso è 5° davanti a Luca Lunetta: il carabiniere di SIC58 Squadra Corse è 6° dopo lo splendido podio conquistato a Buriram meno di una settimana fa. Il romano è senza dubbio nella partita per il podio anche a Sepang. Ad aprire la terza fila è Ángel Piqueras, il quale non ha potuto completare l'ultimo tentativo a causa della scivolata. Il rookie precede un Collin Veijer in difficoltà rispetto al solito, solo 8° sul tracciato dove ha festeggiato la prima vittoria in carriera solo 12 mesi fa. L'olandese precede David Almansa e José Antonio Rueda, che chiude la top 10. Per quanto riguarda gli altri italiani: la coppia MTA con Stefano Nepa e Nicola Fabio Carraro chiude rispettivamente al 13° e 14° posto. È 16° Riccardo Rossi davanti a Matteo Bertelle (19°) e Filippo Farioli (23°).

Moto3 | GP Malesia: i risultati delle qualifiche

