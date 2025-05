Stellantis, ecco il nuovo CEO: sarà Antonio Filosa

Tanti nomi si erano accavallati in questi mesi di ricerca del successore di Carlos Tavares, il quale a dicembre aveva rassegnato le proprie dimissioni da CEO del gruppo Stellantis. La scelta di John Elkann e del Consiglio di Amministrazione del gruppo è infine ricaduta sul manager italiano Antonio Filosa, che già nei mesi scorsi era entrato nella lista dei papabili.

In carica da giugno

La data del 23 giugno segnerà un nuovo capitolo nella storia di Stellantis. In quella giornata, infatti, Antonio Filosa prenderà formalmente le redini del gruppo, succedendo a Tavares. Già in questi giorni, però, l’ingegnere di origini napoletane ha iniziato a lavorare e visitare gli stabilimenti italiani, a partire da quello storico di Mirafiori, insieme al direttore del comparto europeo Jean Philippe Imparato. In attesa dell’assemblea straordinaria che lo nominerà formalmente, ha inoltre già preso in mano le diverse deleghe operative a lui facenti riferimento, per iniziare da subito a mettersi al lavoro.

Filosa e Elkann in visita all'interno di uno degli stabilimenti nordamericani del gruppo

È per me un grande onore essere nominato CEO di questa fantastica Azienda. Sono grato al nostro Chairman, John Elkann, e ai membri del nostro Consiglio di Amministrazione per la loro leadership, in particolare in questi ultimi mesi, e per la fiducia che hanno riposto in me per guidare la nostra Azienda in un momento così importante per il nostro settore. Sono sempre stato ispirato dall’immenso talento, dalla passione e dall’impegno delle nostre persone e dalla professionalità con cui i nostri team ci permettono di raggiungere l’eccellenza. Abbiamo i brand migliori e più iconici della storia dell’automobile e una tradizione di innovazione lunga oltre 100 anni. Questa storia, unita al nostro impegno nel fornire ai nostri clienti i prodotti e i servizi che amano, è la chiave del nostro successo.

Non poteva mancare l’endorsement di John Elkann, Executive Chairman di Stellantis a cui Filosa, in fin dei conti, dovrà riferire.

La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra Azienda e del nostro settore gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di Chief Executive Officer in questa nuova e cruciale fase di sviluppo di Stellantis. Ho lavorato a stretto contatto con Antonio negli ultimi sei mesi, durante i quali le sue responsabilità sono aumentate e la sua leadership, che ha guidato sia il Nord che il Sud America in un momento di sfida senza precedenti, ha confermato le sue eccellenti qualità. Insieme a tutto il Consiglio di Amministrazione, non vedo l’ora di lavorare con lui.

Venticinque anni di carriera alle spalle

Attualmente, Filosa riveste il ruolo di Responsabile Operativo per il Gruppo Stellantis in America del Nord e America del Sud, oltre a quello di Chief Quality Officer. Una carriera maturata internamente a FIAT, in cui è entrato nel 1999 dopo aver conseguito la laurea in ingegneria al Politecnico di Milano e un MBA esecutivo in amministrazione aziendale presso la Fundação Dom Cabral in Brasile.

Dopo aver scalato le gerarchie nel corso degli anni di militanza anche in FCA, nel 2016 è stato nominato a capo della sezione Argentina e nel 2018 per tutto il Sud America, ruolo che ha mantenuto poi nel 2021 con l’avvento di Stellantis. Oltre a tutto ciò, nel 2023 è stato nominato CEO di Jeep, marchio su cui aveva fortemente puntato e che si era prodigato per lanciare in Brasile e in tutta l’America meridionale.

Tutte queste cariche lo hanno visto protagonista nel lancio di diversi modelli che hanno avuto successo nei propri paesi di destinazione, come Fiat Pulse in Brasile o RAM Rampage, il primo pick-up della casa prodotto su misura per il mercato extra-statunitense.

Un’eredità da raccogliere

La scelta fatta da Elkann e dal board Stellantis è una chiara indicazione di come il gruppo intenda procedere guidato da un uomo che lo conosce alla perfezione e che ha già dimostrato di sapersi muovere su scala globale. Certo, Filosa si trova a raccogliere un’eredità pesante, quella di un Carlo Tavares che, per quanto abbia saputo essere influente allo stesso tempo divisivo sotto tanti punti di vista, ha lasciato un segno pesante portando solidi risultati.

La sfida più grande per il manager italiano, forse, sarà quella di portare le innovazioni del suo predecessore ancora più avanti, proiettandole in un mercato di settore in continua evoluzione, e che vive un momento di profonda incertezza, accerchiato da realtà sempre più aggressive e competitive. Buon lavoro, dunque, a Antonio Filosa, nuovo CEO di uno dei gruppi maggiori e più prestigiosi del settore automotive.

Nicola Saglia