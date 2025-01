On the road | Dalla Lancia Ypsilon HF al RAM 1500: tutte le novità del Salone di Bruxelles

Il 2025 del mondo automotive si è aperto con il Brussels Motor Show, che sta assumendo una valenza sempre maggiore nel panorama mondiale. Con la chiusura del Salone di Ginevra e l’evento Car of the Year 2025, infatti, la rassegna che si sta tenendo nella capitale belga può entrare di diritto nei maggiori eventi dedicati all’automobile in ogni suo aspetto nel mondo europeo. I numeri sono da record, con 63 marchi presenti, sette anteprime mondiali e 14 europee. Tra le Case e i gruppi in esposizione, Stellantis ha recitato certamente un ruolo da protagonista.

Anche Biasion alla presentazione della nuova Ypsilon HF

Alla 101° edizione del Brussels Motor Show il Gruppo Stellantis ha giocato un ruolo fondamentale. In particolare, è stata Lancia a presentarsi in grande spolvero, portando la nuova Ypsilon nelle varianti ibrida ed elettrica, oltre alla versione Rally 4 HF, quella che a partire dal 2026 potrà essere schierata nel mondo del traverso. Lo stesso anno, il 2026, vedrà l’inizio della produzione di quella che è destinata a diventare la vettura ammiraglia Lancia nello stabilimento di Melfi. A suggellare il ritorno in grande stile della Casa di Chivasso nei rally, in conferenza stampa accanto al CEO Luca Napolitano si è presentato Miki Biasion, due volte Campione del Mondo con Lancia e vero e proprio Brand Ambassador. L’amministratore delegato ha tratteggiato quello che, nelle intenzioni del board, sarà il futuro di Lancia all’interno del mondo automotive.

Il nostro Rinascimento sta procedendo a passo spedito e il 2025 sarà un anno cruciale nella nostra roadmap, poiché segnerà sia il ritorno di Lancia nel motorsport, con l'obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee, sia il debutto della Nuova Ypsilon HF da 280 CV a metà dell'anno, che rilancerà la gloriosa sigla HF, per poi arrivare sulla Lancia Gamma con la denominazione HF Integrale.

Le altre novità in esposizione

Oltre a Lancia, Stellantis a Bruxelles ha voluto portare novità per tanti altri marchi, a partire dalla nuova Grande Panda, dalla Citroen C3 Aircross e dalla DS8, ammiraglia del marchio premium della casa del Double Chevron. Inoltre, per Alfa Romeo è stato svelata la Junior Q4, mentre i tedeschi di Opel hanno fatto le cose in grande portando i nuovi modelli di Grandland, Frontera e Mokka.

Tra le vetture più grintose viste in esposizione, merita sicuramente una menzione la nuova Audi RS6 Avant Performance, ultima uscita della casa in Ingolstadt. Elevata versatilità, motore V8 per prestazioni elevatissime e design unico sono i punti di forza della vettura, che ha sicuramente raccolto diversi consensi. Presente anche Toyota, che ha presentato il nuovo Urban Cruiser, a cui ha risposto Hyundai con Inster e Ioniq 9.

Tornando a Stellantis, da sottolineare il debutto in Europa del nuovo gioiello RAM, un pick-up vecchio stile americano che sicuramente farà la gioia degli appassionati del genere. Il cassonato della casa di Detroit, il RAM 1500 RHO ha uno stile unico, muscoloso, e può usufruire di 540 cv sotto al cofano, garantiti dal motore Hurricane High Output, un V6 turbo 3,0 litri. È stata presentata anche la versione meno potente, la Laramie Night Edition, contraddistinti da uno stile maggiormente ricercato tra interni e dettagli degli inserti neri.

Il Brussels Motor Show sta diventando, dunque, sempre più il punto di riferimento per le case che vogliono presentare i propri nuovi modelli nel Vecchio Continente in uno dei momenti più bui per l’automotive a livello mondiale. In questi giorni si sta giocando, in questo senso, una partita fondamentale in seno alla Commissione Europea, e chissà che proprio dalla Capitale d’Europa non possano arrivare segnali positivi per un settore sempre più in crisi.

Nicola Saglia